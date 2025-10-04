الصين تعتزم إلغاء رحلات جوية وإغلاق متاجر مع اقتراب الإعصار ماتمو

منذ 27 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- تعتزم السلطات الصينية إلغاء رحلات جوية وإغلاق متاجر، اليوم السبت، مع اقتراب الإعصار ماتمو باتجاه مقاطعتي هاينان وقوانغدونغ جنوباً، خلال فترة تشهد إقبالاً كبيراً على السفر بمناسبة العيد الوطني.

من المتوقع أن يصل الإعصار ماتمو إلى اليابسة صباح الأحد، بحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية في الصين، في خضم عطلة رسمية تستمر ثمانية أيام يرتاد خلالها العديد من السياح جزيرة هاينان الاستوائية.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (شينخوا) أنه من المتوقع إلغاء جميع الرحلات الجوية في مطار ميلان الدولي في هايكو، عاصمة هاينان، السبت اعتباراً من الساعة 23,00 (15 ت غ).

وكان من المقرر أن يستقبل مطار هاينان أكثر من 632 ألف مسافر بين الأول والثامن من تشرين الأول/أكتوبر خلال عطلتي العيد الوطني ومهرجان منتصف الخريف، بحسب المجموعة المشغلة له.

كما تنوي مدينة هايكو تعليق الدراسة والنقل العام وورش البناء اعتباراً من السبت وإجبار المتاجر على الاغلاق.

شددت مقاطعتا هاينان وقوانغدونغ خطط الطوارئ الخاصة بالأعاصير، وحذرت السلطات من حدوث فيضانات مفاجئة وانهيارات أرضية جراء الأمطار الغزيرة والرياح العاتية.

كما أُلغيت العديد من رحلات القطارات وأُمرت قوارب الصيد بالعودة إلى الميناء.

ويُتوقع هطول أمطار غزيرة في مقاطعة يونان ومنطقة قوانغشي في جنوب الصين.

ومن المتوقع أن يُصاحب الإعصار ماتمو رياح تصل سرعتها إلى 160 كلم في الساعة قبل أن تضعف تدريجاً بعد وصوله إلى اليابسة، على ما أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية السبت.

المصدر: فرانس برس