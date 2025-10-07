بدء اجتماع مظلوم عبدي وأحمد الشرع في دمشق

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- انطلقت الآن في العاصمة السورية دمشق، أولى اجتماعات وفد الإدارة الذاتية، الذي يضم، إلهام أحمد، مظلوم عبدي، روهلات عفرين، مع وفد الحكومة السورية الانتقالية، والذي يضم كل من أحمد الشرع، أسعد الشيباني، وذلك لبحث ملفات سياسية وأمنية ضمن إطار اتفاق 10 آذار.

وفقاً لإعلام الإدارة الذاتية، "انطلق قبل لحظات في العاصمة السورية دمشق اجتماعٌ يجمع وفد الإدارة الذاتية مع ممثلين عن الحكومة الانتقالية، في إطار الجهود المستمرة لتطبيق بنود اتفاق 10 آذار الموقع بين قيادة قوات سوريا الديمقراطية والحكومة الانتقالية.

ويضم الاجتماع: القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، والرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية إلهام أحمد، وقائدة وحدات حماية المرأة (YPJ) روهلات عفرين، إلى جانب رئيس الحكومة الانتقالية أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني.

وتأتي هذه الخطوة عقب اجتماع عُقد في 6 تشرين الأول، شارك فيه مظلوم عبدي، إلهام أحمد، روهلات عفرين، نائب الرئاسة المشتركة في مجلس سوريا الديمقراطية غسان اليوسف، ورئيس حزب سوريا المستقبل عبد حامد المهباش، إلى جانب المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم براك، وقائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) الأدميرال براد كوبر، على رأس وفد من التحالف الدولي.