13 قتيلا في حادث سير شمال شرق بغداد

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- قتل 13 شخصا بينهم نساء وأطفال واصيب اخرون بجروح في حادث سير وقع بعد منتصف ليلة الأثنين على طريق رئيسي شمال شرق بغداد، حسبما افادت مصادر امنية وطبية وكالة فرانس برس.

وقال مصدر طبي في وزارة الصحة لوكالة فرانس برس "قتل 13 شخصا بينهم نساء واطفال جراء حادث سير، شمال شرق بغداد".

وأكد مصدر أمني في محافظة ديالى "مقتل 13 شخصا واصيب اخرين جراء حادث سير وقع على طريق رئيسي بين بغداد وديالى".

بدوره، أكد مصدر في الطب العدلي ببغداد، أن بين القتلى خمسة أشخاص من عائلة واحدة منهم ثلاثة اطفال.

تكثر حوادث المرور في العراق الذي يعاني تداعيات عقود من الحروب والنزاعات التي أدت إلى تداعي بناه التحتية لا سيما الطرق والجسور، إضافة إلى استشراء الفساد والإهمال.

وغالبا ما تعزو السلطات العراقية حوادث السير الى تجاهل السائقين الحد الأقصى للسرعة واستخدامهم هواتفهم المحمولة خلال القيادة، اضافة الى استهلاك المخدرات والكحول.

AFP