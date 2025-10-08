رئيس إقليم كوردستان يستقبل السفير الألماني الجديد لدى العراق

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- التقى نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كوردستان، ظهر اليوم (الأربعاء، 8 تشرين الأول 2025)، دانييل كريبر، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية الجديد لدى العراق، ووفداً مرافقاً له، وخلال اللقاء هنأ رئيس إقليم كوردستان، السفير بمناسبة مباشرته مهامه، آملاً له النجاح، ومؤكداً علی كامل مساندة إقليم كوردستان لإنجاح مهامه، وأعرب عن شكره لدعم ومساعدات ألمانيا للعراق وإقليم كوردستان.

من جانبه، أعرب السفير الألماني الجديد لدى العراق عن شكره لاستقبال رئيس إقليم كوردستان ومساندته. وأكد على رغبة بلاده في زيادة تطوير العلاقات وتوسيع آفاق التعاون المشترك مع العراق وإقليم كوردستان، وخاصة في المجال الاقتصادي.

وفي محور آخر من اللقاء، ناقش الجانبان استعدادات العراق وإقليم كوردستان لانتخابات مجلس النواب المقرر أن تجري الشهر القادم، وتبادلا الآراء بشأن الأوضاع العامة للعراق وإقليم كوردستان والتطورات في المنطقة.