نيجيرفان بارزاني: الدستور العراقي لم يطبَّق كما هو

أربيل (كوردستان 24)- جدّد رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، التأكيد على أن "الدستور العراقي ينص على النظام الاتحادي، لكن الواقع مختلف تمامًا، إذ إن العلاقة بين بغداد والإقليم تتسم بمركزية شديدة".

وفي كلمة له الأربعاء 8 تشرين الأول/أكتوبر 2025، خلال مشاركته في إحدى جلسات منتدى ميري السنوي، قال نيجيرفان بارزاني إن "القيادة الكوردية لم تقصّر في الإسهام ببناء عراق جديد".

مشيرًا إلى أن "الدستور العراقي كان مكسبًا كبيرًا لإقليم كوردستان ولا ينبغي التقليل من أهميته"، لكنه تساءل: هل طُبق الدستور كما هو؟، وأجاب: بالتأكيد لا، لم يُنفذ كما يجب حتى الآن.

وأكد أن "إذا أردنا عراقًا مزدهرًا سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا، فإن الشرط الأول هو الالتزام بالدستور".

مضيفًا أن "أكبر مشكلة يواجهها العراق اليوم هي عدم وضوح ما إذا كان النظام في البلاد اتحاديًا أو مركزيًا، لأن كل شيء في جوهره مركزي وليس اتحاديًا".

وبشأن شكل العلاقة بين بغداد وأربيل، أوضح نيجيرفان بارزاني أن "ما تقوم به بغداد مع إقليم كوردستان هو ممارسة مركزية قوية جدًا".

كما شدد على أنه يؤمن بأن "عمق استراتيجية إقليم كوردستان هو مع بغداد"، مشيرًا إلى ضرورة التوصل إلى تفاهمات معها لتحقيق نتائج ملموسة.

فيما يتعلق بالانتخابات البرلمانية العراقية، قال نيجيرفان بارزاني إن هذه الانتخابات مهمة جدًا، وتمثل بداية مرحلة جديدة، لذا يجب على جميع العراقيين أن يدركوا أهميتها ويتحملوا مسؤولياتهم تجاهها.

وأشار إلى أنه يتعين على الكورد المشاركة بفاعلية في هذه الانتخابات وتوحيد صفوفهم، لأن وحدة الموقف الكردي في بغداد مصدر قوة لإقليم كوردستان.

كما شدد رئيس إقليم كوردستان على أهمية تطبيق الدستور العراقي كما هو، قائلاً إن "الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي في العراق لن يتحقق إلا من خلال الالتزام بالدستور وتنفيذه".

وبشأن الانتخابات البرلمانية السادسة في كوردستان وتشكيل التشكيلة الوزارية العاشرة لحكومة الإقليم، أوضح نيجيرفان بارزاني أن العملية الانتخابية كانت ناجحة للغاية، رغم أن تشكيل الحكومة الجديدة تأخر، إلا أن الأهم في الوقت الراهن هو وجود علاقة جيدة بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني.

وأكد أن الطرفين اتفقا على رؤية سياسية مشتركة لمستقبل الوضع السياسي في الإقليم وطبيعة العلاقة مع بغداد، مضيفًا أن الخلافات المتبقية تقتصر على تقاسم المناصب داخل الإقليم.

لكنه استبعد أن يتم تشكيل الحكومة العاشرة قبل إجراء الانتخابات البرلمانية العراقية.

وفي محور آخر، خصصت الجلسة لمناقشة ملف رواتب موظفي إقليم كوردستان، وقال نيجيرفان بارزاني إن بعد الانتخابات البرلمانية العراقية يجب تطبيق الدستور بالكامل، وإنهاء مشكلة الرواتب في الإقليم.