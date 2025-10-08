فيدان والشيباني يشدّدان على تطبيق اتفاق العاشر من آذار

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن الوقت حان لإلزام قوات سوريا الديمقراطية "قسد" باتفاق العاشر من آذار، مشيرا إلى أن العناصر التي تهدد أمن سوريا تهدد أمن تركيا كذلك ومن بينها "قسد".

فيدان شدد خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السوري أسعد الشيباني، في أنقرة الأربعاء، على أن "تنفيذ إسرائيل عمليات أحادية الجانب متذرعة بدروز السويداء يفاقم حالة عدم الاستقرار في المنطقة ما يمثل مشكلة أمن قومي من منظور تركيا". وفق وكالة الأناضول.

ودعا إلى رفع كامل العقوبات المفروضة على سوريا، مشدداً على أن انخراطها على الصعيد الإقليمي والدولي يتزايد يوما بعد يوم.

وتابع "بحثت مع الشيباني ملف الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا ووضع الجنوب السوري"، واعتبر أن "اعتداءات إسرائيل أحد أكبر التحديات التي تواجهها سوريا".

وأشار فيدان إلى أن مكافحة الإرهاب لا بد أن تتم بانتهاج سياسة شمولية دون إقصاء أحد، وأن الحكومة السورية لديها الإرادة لمكافحة "داعش" ويجب دعمها.

داعياً كل الأطراف المعنية إلى القيام بواجباتها تجاه سوريا.