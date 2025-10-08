توم باراك: زيارتي إلى الحسكة لم تشكّل تهديداً للمصالح التركية

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أكد السفير الأميركي في تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا، توم براك، أن زيارته إلى الحسكة جاءت بصفته "مبعوثاً لتسهيل ومتابعة التقدم في تنفيذ اتفاق العاشر من آذار بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والحكومة السورية".

وشدد باراك في منشورٍ عبر منصة (إكس) على أن "الاتفاق يحمل أهمية بالغة ليس فقط لاستقرار سوريا وأمنها، بل أيضاً للمصالح الاستراتيجية لكل من تركيا والولايات المتحدة".

وأوضح المبعوث أن "الزيارة نُفذت بشفافية كاملة وفي إطار تعزيز الاستقرار الإقليمي، وتنسيق جهود مكافحة الإرهاب، وتسهيل الوصول الإنساني".

مؤكداً أن "هذه الأهداف تخدم بشكل مباشر المصالح الأمنية والاقتصادية لتركيا".

وردّ المبعوث على الانتقادات التي طالت زيارته بالقول: أي ادعاء بأن الزيارة انطوت على أنشطة من شأنها الإضرار بالمصالح الوطنية التركية أو المساس بوحدة أراضيها لا أساس له إطلاقاً.

وأضاف: أي اتهام يتعلق بوجود خريطة لم أرها قط في غرفة اجتماعات لم أدخلها مطلقاً، ويزعم بأنها تقوض مصالح تركيا، هو أمر سخيف تماماً.

وختم السفير الأميركي تغريدته بالتأكيد على أن "مهمته كانت ولا تزال تتمحور حول تعزيز آليات التعاون التي تقلل من التهديدات العابرة للحدود وتدعم الهدف الأوسع المتمثل في تحقيق السلام وإعادة الإعمار في المنطقة".