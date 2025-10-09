رئيس إقليم كوردستان يتوجه إلى تركيا في زيارة رسمية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- توجه رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، صباح اليوم الخميس 9 تشرين الأول 2025، إلى تركيا، في زيارة رسمية.

ومن المقرر أن يلتقي رئيس إقليم كوردستان، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث سيبحثان العلاقات التركية مع العراق وإقليم كوردستان، كما سيناقشان الأوضاع في المنطقة، وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكان رئيس اقليم كوردستان العراق نيجيرفان بارزاني، زار العاصمة التركية انقرة في زيارة رسمية التقى خلالها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في 16 تشرين الأول من العام المنصرم.

و اجتمع نيجيرفان بارزاني مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان والرئيس التركي اردوغان.

وتبادل الجانبان الآراء ووجهات النظر بشأن تعزيز العلاقات بين تركيا والعراق وإقليم كوردستان، وفقا لما أعلنته رئاسة الإقليم.

وأوضحت الرئاسة في بيان أن الجانبين ناقشا آخر تطورات الأوضاع في المنطقة ومجموعة من القضايا التي تهم الجانبين.