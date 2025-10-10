الرئيس الكولومبي: أدعم قيام دولة كوردستان

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أكد غوستافو بيترو، رئيس كولومبيا، دعمه الواضح لإقامة دولة كوردستان، وذلك في رده على سؤال "كوردستان 24" بعد اجتماع مع الجالية الكولومبية في بروكسل.

ولأول مرة، أوضح الرئيس الكولومبي، عبر "كوردستان 24"، دعمه العلني لجهود الأمة الكوردية من أجل الاستقلال، قائلاً: "لقد خاض الفلسطينيون والكورد نضالاً طويلاً من أجل استقلالهم وإقامة دولتهم. لقد ناضل الشعبان جنباً إلى جنب في الشرق الأوسط، ولذلك أنا، كرئيس لدولة، أدعم كلاهما في أن يصبحا دولتين".

وأضاف بيترو: "لقد رأيت بعيني نضال الكورد. لقد حاربوا ضد الرايات السوداء والمتطرفين، ودافعوا عن الديمقراطية، وأنقذوا الشرق الأوسط من الظلام. للأسف، لم تدعمهم العديد من الدول في الشرق والغرب. يجب أن يكون هذا الدعم أكبر".

وأشار الرئيس الكولومبي أيضاً إلى ضرورة وضع دولتي فلسطين وكوردستان معاً على طاولة المفاوضات، لكي يتمكنا من امتلاك دولتيهما بسلام وتعاون.

في ختام المحادثة، طلب غوستافو بيترو من مراسل "كوردستان 24" إيصال تحياته ورسالته إلى الشعب الكوردي.

في الشهر الماضي، وخلال اجتماع الأمم المتحدة في نيويورك، أيد بيترو بقوة في خطابه السنوي إقامة دولة فلسطينية، ودعا دول العالم إلى تشكيل جيش مشترك لتحرير فلسطين.