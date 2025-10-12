بحضور الرئيس بارزاني.. الحزب الديمقراطي الكوردستاني يبدأ حملته الانتخابية في أربيل

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- بحضور الرئيس مسعود بارزاني، تبدأ اليوم الأحد 12 تشرين الأول 2025، الحملة الانتخابية، للحزب الديمقراطي الكوردستاني، في أربيل.

وتنطلق الحملة في قاعة سعد عبد الله، حيث يشارك المرشحون وأعضاء قيادة الحزب والمؤسسة السياسية.

يأتي هذا بينما أقيم أكبر كرنفال لحملة الحزب في كركوك يوم السبت.

وبدأت السبت، فعاليات الكرنفال الجماهيري للحزب الديمقراطي الكوردستاني في كركوك لإطلاق حملته الانتخابية، بمشاركة واسعة من أنصار الحزب وجماهيره.

وشارك في الكرنفال جميع المرشحين الأربعة والعشرين المدرجين في قائمة الحزب، حيث سيعرض كل منهم برنامجه الانتخابي أمام الناخبين.

وقال مسؤول الفرع الثالث للحزب الديمقراطي الكوردستاني في كركوك لـ كوردستان24: ندعو جميع أهالي المدينة عموماً، وناخبي الحزب خصوصاً، إلى دعمنا ومساندتنا، نريد أن ننقل أجواء الرفاهية والاستقرار التي تحققت في إقليم كوردستان في ظل قيادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني إلى كركوك أيضاً.

ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات البرلمانية العراقية في 11 نوفمبر 2025.