بحضور مسرور بارزاني.. انطلاق الحملة الانتخابية للديمقراطي الكوردستاني في دهوك

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- بحضور نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مسرور بارزاني، تنطلق اليوم الاثنين 13 تشرين الأول 2025، الحملة الانتخابية للحزب في دهوك.

وأنطلقت الأحد 12 تشرين الأول (أكتوبر) 2025، بحضور الرئيس بارزاني ونائبي رئيس الحزب، الحملة الانتخابية للحزب الديمقراطي الكوردستاني في أربيل، للمشاركة في الانتخابات البرلمانية العراقية بدورتها السادسة.

وأكد الرئيس مسعود بارزاني، في كلمة له خلال المراسم، عن "سعادته العميقة بوجود عدد من الإخوة والأخوات من العرب والتركمان ضمن قائمة الحزب الديمقراطي الكوردستاني" رقم (275)، مشيراً إلى أن "هذا الوجود يعزز مبادئ الحزب وقوته ويعكس نهجه الصحيح".

وبدأت السبت 11 تشرين الأول 2025، فعاليات الكرنفال الجماهيري للحزب الديمقراطي الكوردستاني في كركوك لإطلاق حملته الانتخابية، بمشاركة واسعة من أنصار الحزب وجماهيره.

وشارك في الكرنفال جميع المرشحين الأربعة والعشرين المدرجين في قائمة الحزب، حيث سيعرض كل منهم برنامجه الانتخابي أمام الناخبين.

ويخوض الحزب الديمقراطي الكوردستاني الانتخابات البرلمانية العراقية بالقائمة رقم 275، واضعاً نصب عينيه أن يكون الحزب الأول في العراق وإقليم كوردستان، بما يمكّنه من الدفاع بقوة أكبر عن الحقوق الدستورية لشعب كوردستان.

وفي الـ 3 من تشرين الأول/أكتوبر 2025، انطلقت الحملات الدعائية الخاصة بانتخابات الدورة السادسة لمجلس النواب العراقي، والتي ستستمر حتى الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد صادقت، في الـ 2 تشرين الأول/أكتوبر، على أسماء 7 آلاف و768 مرشحاً لخوض السباق الانتخابي والتنافس على 329 مقعداً.

وبحسب إحصاءات المفوضية، يبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات 21 مليوناً و404 آلاف و291 ناخباً، بينهم 20 مليوناً و63 ألفاً و773 ناخباً في التصويت العام، فيما خُصص التصويت الخاص لـ مليون و313 ألفاً و980 ناخباً.