ترامب: إرسال قوات برية إلى إيران سيكون "مضيعة للوقت"

منذ 26 دقيقة

أربيل (كودستان24)- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقابلة مع شبكة "إن بي سي نيوز" عبر الهاتف مساء الخميس، إن إرسال قوات برية إلى إيران سيكون "مضيعة للوقت".

وأوضح أن إرسال قوات برية إلى إيران "مضيعة للوقت. فقد خسروا كل شيء. خسروا أسطولهم البحري. خسروا كل ما يمكن أن يخسروه".

وردا على سؤال حول تصريح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الذي قال فيه إن عملية برية أميركية ستكون "كارثية بالنسبة إليهم"، قال ترامب إن هذه "تصريحات عديمة الفائدة".

وكان عراقجي صرح الخميس لقناة "إن بي سي" أن إيران "مستعدة لكل الاحتمالات" حتى لعملية برية مضيفا "نحن ننتظرهم. نحن واثقون من أننا نستطيع مواجهتهم وأن ذلك سيكون كارثيا بالنسبة إليهم".

AFP