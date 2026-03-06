إيران تستعد لتسمية مرشدها الأعلى الجديد: بزشكيان يترأس اجتماعاً حاسماً لمجلس القيادة

منذ 57 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بأن البلاد بدأت باتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية لملء فراغ السلطة العليا في الدولة، حيث عُقد الاجتماع الرابع لـ "مجلس القيادة المؤقت" برئاسة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، جرى خلاله اتخاذ القرارات النهائية المتعلقة بانعقاد "مجلس خبراء القيادة".

وذكرت التقارير أن الاجتماع ركّز على مناقشة الآليات القانونية والدينية المتبعة في مثل هذه الظروف، مؤكدة أن مجلس القيادة المؤقت أتمّ كافة الاستعدادات والتحضيرات اللازمة لعقد اجتماع "مجلس خبراء القيادة"، وهو الجهة الدستورية المنوط بها اختيار وتعيين المرشد الأعلى الجديد للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وفي سياق متصل، نقلت وكالة "فارس" الإيرانية، يوم الثلاثاء 3 آذار/مارس 2026، أن إجراءات اختيار المرشد الأعلى الجديد وصلت إلى مراحلها النهائية، مرجحة الإعلان عن النتائج للرأي العام في وقت قريب جداً.

تأتي هذه التطورات المتسارعة في أعقاب الهجوم الجوي الذي شنته الولايات المتحدة وإسرائيل فجر السبت، 28 شباط/فبراير 2026، والذي استهدف مواقع إيرانية وأسفر عن مقتل المرشد الأعلى للثورة الإسلامية وعدد من القادة البارزين في الدولة.

يُذكر أن طهران كانت قد ردت فوراً على تلك الهجمات، حيث أطلقت وابلاً من الصواريخ باتجاه إسرائيل، بالإضافة إلى استهداف عدد من القواعد والمنشآت العسكرية الأمريكية في دول المنطقة.