فؤاد حسين: لن نسمح بجعل أراضي العراق منطلقاً لتهديد دول الجوار

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، التزام الحكومة العراقية بحماية البعثات الدبلوماسية ومنع استخدام أراضي البلاد منطلقاً للهجمات ضد دول الجوار، محذراً في الوقت ذاته من مخاطر اتساع رقعة الصراع وتداعياته على أمن واستقرار المنطقة.

جاء ذلك خلال استقباله في بغداد، القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى العراق، جوشوا هاريس، حيث بحث الجانبان آخر تطورات الأوضاع الإقليمية وتأثيرات الحرب الجارية في المنطقة.

وذكرت وزارة الخارجية العراقية في بيان لها، أن الوزير فؤاد حسين شدد خلال اللقاء على أن الحكومة العراقية تبذل جهوداً حثيثة للنأي بالبلاد عن دائرة الصراعات الإقليمية. وأشار حسين إلى التداعيات المالية والاقتصادية التي قد تلقي بظلالها على المجتمع العراقي جراء التوتر الحالي، مؤكداً التزام العراق الكامل بحماية البعثات الدبلوماسية وفقاً للمواثيق والأعراف الدولية.

وفي سياق متصل، صرح وزير الخارجية بأنه لن يُسمح لأي جهة باتخاذ الأراضي العراقية كمنصة للاعتداء على الآخرين. ونوّه حسين إلى الموقف الرسمي المعلن لقيادة إقليم كردستان، والتي أكدت بدورها عدم السماح لأي مجموعات باستخدام أراضي الإقليم للقيام بأعمال عنف ضد دول الجوار، وبشكل خاص الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

واختتم اللقاء بالتحذير من استمرار التصعيد العسكري في الشرق الأوسط، وما قد يترتب عليه من آثار سلبية تهدد السلم والأمن الدوليين، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية لاحتواء الأزمات الراهنة.