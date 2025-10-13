جامعة دهوك.. من كليتين إلى صرح علمي يضم 19 كلية

منذ 43 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- تأسست جامعة دهوك في 31 أكتوبر 1992، بموجب قرار من برلمان إقليم كوردستان، لتلبية الحاجة المتزايدة للتعليم العالي في المنطقة.

بدأت الجامعة مسيرتها بكليتين فقط، هما كلية الطب وكلية الزراعة، حيث استقبلت في عامها الدراسي الأول (1992-1993) 48 طالبًا في كلية الطب و166 طالبًا في كلية الزراعة.

قبل تأسيسها، كان على الطلاب في دهوك السفر إلى مدن عراقية أخرى لمتابعة دراستهم الجامعية.

رؤية المؤسس ودعم القيادة

كان الدكتور عصمت محمد خالد، مؤسس الجامعة وأول رئيس لها، القوة الدافعة وراء هذا المشروع العلمي. في حديثه، أشار إلى أن فكرة تأسيس الجامعة كانت حلمًا يهدف إلى خدمة أبناء المنطقة وتوفير فرصة التعليم العالي لهم. وقد حظي هذا المشروع بدعم وتقدير من القيادة الكوردية، حيث أشاد الرئيس مسعود بارزاني بهذه الخطوة واعتبرها إنجازًا مهمًا للإقليم.

توسع وتطور مستمر

شهدت الجامعة نموًا بطيئًا في سنواتها الأولى بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة والحصار الذي كان مفروضًا على إقليم كوردستان. ولكن بعد عام 2003، بدأت الجامعة مرحلة جديدة من التوسع والازدهار. وفي عام 1997، انتقلت الجامعة إلى مبانيها الجديدة والحرم الجامعي الحالي لتستوعب الأعداد المتزايدة من الطلاب والتخصصات.

اليوم، تضم جامعة دهوك 19 كلية و99 قسمًا أكاديميًا، ويدرس فيها ما يقرب من 22,942 طالبًا في مرحلة البكالوريوس. ويقوم على تدريسهم كادر أكاديمي مكون من حوالي 1827 تدريسيًا، بالإضافة إلى 2527 موظفًا إداريًا.

علاقات دولية واسعة

أولت الجامعة اهتمامًا كبيرًا ببناء علاقات دولية مع الجامعات والمراكز البحثية العالمية. وأبرمت الجامعة مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون مع أكثر من 50 جامعة ومركزًا دوليًا. وتهدف هذه الشراكات، كما أوضح الدكتور نزار عصمت، مدير العلاقات الدولية في الجامعة، إلى تعزيز التبادل الأكاديمي والطلابي وتطوير المشاريع البحثية المشتركة، مما يساهم في رفع مستوى جودة التعليم والبحث العلمي في الجامعة. ومؤخرًا، وقعت الجامعة اتفاقية مع معهد السياسة العالمية (IWP) في واشنطن لإنشاء برنامج شهادة مشتركة في الدبلوماسية.

صرح علمي متكامل

توفر جامعة دهوك لطلابها بيئة تعليمية متكاملة من خلال مرافقها الحديثة التي تشمل مكتبات ضخمة، ومختبرات متطورة، ومراكز طلابية، وسكنًا جامعيًا. وتلعب الجامعة دورًا حيويًا في تنمية المجتمع المحلي من خلال رفده بالكوادر المؤهلة في مختلف التخصصات والمساهمة في التقدم الاجتماعي والاقتصادي والثقافي في محافظة دهوك وإقليم كوردستان.

تقرير : بيوار حلمي – كوردستان24 – دهوك