زيباري: مشاركة العراق في مؤتمر شرم الشيخ خطوة صحيحة في الوقت الصائب

أربيل (كوردستان 24)- اعتبر السياسي الكوردي هوشيار زيباري أن مشاركة العراق في مؤتمر شرم الشيخ الدولي، متمثلاً برئيس الوزراء محمد شياع السوداني "خطوةً صحيحة في الوقت الصائب".

وعزا ذلك، إلى أن "العراق يستحق أن يكون له رأي وصوت وتمثيل على طاولة القرارات المصيرية لشعوب المنطقة مع الدول الإقليمية والدولية الفاعلة.

وشارك رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني اليوم الاثنين، في قمة شرم الشيخ للسلام، حيث ترأس وفد جمهورية العراق في القمة التي تعقد بمدينة شرم الشيخ المصرية، بمشاركة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين.

وقالت وزارة الخارجية العراقية، إن هذه المشاركة جاءت استجابة للدعوة المشتركة المقدمة من الولايات المتحدة ومصر، لمناقشة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الحرب في غزة، وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين، وإطلاق مسار سياسي يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتستضيف مدينة شرم الشيخ، بعد ظهر الاثنين المقبل، قمة دولية كبرى تحت عنوان “قمة شرم الشيخ للسلام”، برئاسة مشتركة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة أكثر من 20 دولة.

وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية المصرية أن القمة تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتعزيز الجهود الرامية إلى إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وفتح صفحة جديدة من التعاون الإقليمي القائم على الأمن والتنمية المشتركة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن هذه القمة تأتي في إطار الرؤية التي يتبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحقيق السلام في المنطقة، وسعيه المتواصل إلى إنهاء النزاعات والصراعات الممتدة في العالم، بما في ذلك الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة.

ومن المتوقع أن تبحث القمة سبل تثبيت وقف إطلاق النار، ودعم جهود إعادة الإعمار، وتعزيز الدور الإقليمي للدول العربية في عملية السلام، إلى جانب وضع آليات عملية لضمان استقرار دائم في الشرق الأوسط.