مسرور بارزاني يوافق على تخصيص 112 مليار دينار لمشروع مياه كويه

منذ 26 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت محافظة أربيل أن رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، وافق على تخصيص مبلغ 112 ملياراً و147 مليوناً و52 ألفاً و585 ديناراً لتنفيذ مشروع إستراتيجي يهدف إلى إيصال الخط الثاني لمياه الشرب إلى قضاء كويه، وذلك بهدف معالجة مشكلة نقص المياه في المنطقة بشكل جذري وطويل الأمد.

وجاء في بيان المحافظة الصادر اليوم الاثنين (13 تشرين الأول 2025)، أنه بعد الانتهاء من مشروع طريق أربيل – كويه المزدوج، من المتوقع أن يشهد مركز القضاء توسعاً عمرانياً وسكانياً، في حين أن الخط الحالي للمياه لا يغطي احتياجات جميع السكان، الأمر الذي يجعل تنفيذ هذا المشروع ضرورياً، ويُعد من بين المشاريع الكبيرة والاستراتيجية التي ستنفذها حكومة إقليم كوردستان ضمن حدود محافظة أربيل.

وأضاف البيان أن المشروع، بعد إتمامه وسحب المياه من نبع "الزاب الصغير"، سيفيد مركز القضاء وجميع نواحيه التابعة له.

وأشار البيان إلى أنه بعد موافقة رئيس حكومة الإقليم على تخصيص الميزانية الخاصة بالمشروع، ستبدأ قريباً المراحل التحضيرية لتنفيذه ميدانياً من قبل شركة محلية، وفق تصميم حديث بمعايير أوروبية وباستخدام أحدث التقنيات، مع الاعتماد على الأيدي العاملة المحلية.