هدية مميزة لحامل لقب دوري أبطال أوروبا

منذ 52 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن تقديم هدية مميزة إلى حامل لقب دوري أبطال أوروبا.

ووفقاً لما أكده اليويفا، فإن نسخة 2027-2028 من دوري أبطال أوروبا ستبدأ بمباراة كبيرة لحامل اللقب على ملعبه، وهي المرة الأولى التي تفتتح فيها المسابقة بمباراة مميزة واحدة.

وفي الوقت الحالي، تبدأ مرحلة الدوري من المسابقة بمباريات الجولة الأولى موزعة بالتساوي على 3 أيام (الثلاثاء والأربعاء والخميس).

التغيير الذي سيتم تطبيقه بداية من الموسم بعد المقبل، يعني أن مباراة واحدة فقط ستقام في أول يوم (الثلاثاء) مما يمنح حامل اللقب أكبر قدر من التغطية الإعلامية.

وستقام بقية المباريات بعد ذلك يومي الأربعاء والخميس.

وتسير هذه الخطوة على نهج دوري كرة القدم الأمريكية "NFL"، ومنذ عام 2004 يستهل حامل اللقب عادة الموسم التالي بمباراة على أرضه تكون تقليدياً ليلة الخميس وتسبق انطلاق مباريات الأسبوع الافتتاحي.