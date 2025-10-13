مسرور بارزاني: نتطلع إلى أن يمضي خريجو جامعة دهوك بكوردستان نحو مزيد من التقدم

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أشاد رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الاثنين، بخريجي جامعة دهوك، مؤكداً أن الحكومة تعلّق آمالاً كبيرة عليهم، ومتطلعاً إلى أن يسهموا في دفع كوردستان نحو مزيد من التقدم والازدهار.

جاء ذلك في تدوينة نشرها على منصة "إكس"، قدّم فيها تهانيه إلى خريجي الدفعة الثلاثين من طلبة جامعة دهوك.

وشهدت جامعة دهوك، اليوم الاثنين 13 تشرين الأول (أكتوبر) 2025، حفل تخرج دورتها الثلاثين بحضور رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، إلى جانب الكوادر التدريسية وأولياء أمور الطلبة.

وفي مستهل مراسم الحفل، قدّم رئيس الحكومة في كلمة له التهاني للخريجين الجدد، مؤكداً على أن نجاحهم يضع على عاتقهم مسؤولية كبيرة تجاه مجتمعهم ووطنهم. وأضاف أن الخريجين هم قادة المستقبل الذين يُعوَّل عليهم لدفع البلد نحو التقدم والازدهار.

وأعرب عن امتنانه العميق للأساتذة على تفانيهم في مواصلة العملية التعليمية رغم التحديات، مشيداً بالدور المهم الذي تؤديه قوات البيشمركة وباقي الأجهزة الأمنية في حفظ الاستقرار الذي يسمح بازدهار العلم والتعليم.

وفي سياق آخر، أشار رئيس الحكومة إلى استمرار دعم حكومة الإقليم لقطاع التربية والتعليم العالي، لافتاً إلى المكانة المتميزة التي تحتلها جامعة دهوك، كما وجّه الخريجين نحو ضرورة التمسك بالوطن وأهمية حماية بيئة كوردستان.

وتطرق إلى الانتخابات النيابية المقبلة، موضحاً أهمية انتخاب ممثلين حقيقيين يعملون على حماية الحقوق الدستورية لشعب كوردستان.