رئيس الحكومة: سنواصل مسيرة الارتقاء بواقع التربية والتعليم العالي

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- شهدت جامعة دهوك، اليوم الاثنين 13 تشرين الأول (أكتوبر) 2025، حفل تخرج دورتها الثلاثين بحضور رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، إلى جانب الكوادر التدريسية وأولياء أمور الطلبة.

وفي مستهل مراسم الحفل، قدّم رئيس الحكومة في كلمة له التهاني للخريجين الجدد، مؤكداً على أن نجاحهم يضع على عاتقهم مسؤولية كبيرة تجاه مجتمعهم ووطنهم.

وأضاف أن الخريجين هم قادة المستقبل الذين يُعوَّل عليهم لدفع البلد نحو التقدم والازدهار.

وأعرب عن امتنانه العميق للأساتذة على تفانيهم في مواصلة العملية التعليمية رغم التحديات، مشيداً بالدور المهم الذي تؤديه قوات البيشمركة وباقي الأجهزة الأمنية في حفظ الاستقرار الذي يسمح بازدهار العلم والتعليم.

وفي سياق آخر، أشار رئيس الحكومة إلى استمرار دعم حكومة الإقليم لقطاع التربية والتعليم العالي، لافتاً إلى المكانة المتميزة التي تحتلها جامعة دهوك، كما وجّه الخريجين نحو ضرورة التمسك بالوطن وأهمية حماية بيئة كوردستان.

وتطرق إلى الانتخابات النيابية المقبلة، موضحاً أهمية انتخاب ممثلين حقيقيين يعملون على حماية الحقوق الدستورية لشعب كوردستان.

وفيما يتعلق بمسألة التعيينات، أشار رئيس الحكومة إلى وجود سياسات تمييزية تنتهجها بغداد والتي تحرم موظفي وخريجي الإقليم من حقوقهم الدستورية في التعيين بالقطاع العام على قدم المساواة مع باقي العراقيين.

وأكد رئيس الحكومة أن هذه القضية ستكون محور العمل في مجلس النواب القادم، وأنه في موازاة ذلك، تستمر الحكومة في دعم القطاع الخاص لخلق فرص عمل بديلة عبر تشجيع المشاريع الصغيرة والمبتكرة.

واختتم رئيس الحكومة كلمته بدعوة الخريجين الجدد إلى التكاتف والعمل الجماعي لتحقيق المزيد من الإنجازات، معرباً عن تطلعه لرؤيتهم يقودون مسيرة نجاح كوردستان يوماً بعد يوم.