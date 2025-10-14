على دول المنطقة "إكمال المهمة".. ترامب: أنجزت الكثير خلال زيارتي لمصر وإسرائيل

منذ 56 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه أنجز الكثير خلال زيارته إلى إسرائيل ومصر، مضيفاً أنه يتعين الآن على الدول التي كافحت طويلاً لأجل المنطقة أن "تتكاتف سوياً وتكمل المهمة"، معتبراً أن غزة "جزء فقط"، وأن الجزء الأكبر هو "السلام في الشرق الأوسط"، وذلك عقب مشاركته في قمة شرم الشيخ للسلام بشأن إنهاء الحرب في القطاع.

وأضاف ترمب في منشور على "تروث سوشيال" لدى عودته من زيارة إسرائيل ومصر: "أعود إلى واشنطن العاصمة وهي هادئة وآمنة وجميلة، أنجزت الكثير من الأمور اليوم في إسرائيل ومصر، الكثير من العمل، ولكن لم أكن لأسلك مساراً آخر. كانت تجربة لا مثيل لها".

وتابع: "الآن يتعين على هذه الدول العظيمة التي كافحت طويلاً بقوة وبشدة لأجل الإقليم، أن تتحد سوياً، وأن تنجز المهمة! غزة هي جزء فقط (من هذه المهمة".

وقال إن الجزء الأكبر هو "السلام في الشرق الأوسط".

واستضافت مصر، الاثنين، "قمة شرم الشيخ للسلام"، والتي رأسها كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأميركي، وذلك في إطار تكريس مسار السلام في الشرق الأوسط من خلال إنهاء الحرب في غزة، وإعادة إعمار القطاع.

وفي مستهل القمة، وقّع قادة الولايات المتحدة ومصر وقطر وتركيا، وثيقة بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ووصفه ترمب بأنه "اختراق تاريخي لا يُجسد نهاية الحرب في غزة فقط، بل يُمثل بداية جديدة لمنطقة الشرق الأوسط بأسرها".

وكان ترامب قد قال للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية خلال رحلة العودة إن التركيز في المرحلة الحالية ينصبّ على إعادة إعمار غزة، وليس مناقشة حل الدولتين أو الدولة الواحدة.

ورداً على سؤال بشأن دعوات حل الدولتين، ذكر ترمب: "لم أتحدث عن حل الدولتين تحدثت عن إعادة إعمار غزة.. لم أتحدث عن دولة واحدة أو دولة مزدوجة أو دولتين.. تحدثنا عن إعادة إعمار غزة".

وأضاف أن "بعض الدول تفضل خيار الدولة الواحدة وأخرى تفضل خيار الدولتين.. سنرى"، وتابع: "في النهاية سأقرر ما أراه صائباً، ولكن بالتنسيق مع الدول الأخرى".

وأوضح الرئيس الأميركي، أن ما تم تحقيقه "هو السلام، لا القتال"، مضيفاً: "لقد قمنا بذلك بالطريقة الصحيحة، وكان توقيتنا مثالياً".

وفي كلمته، خلال القمة، قال الرئيس الأميركي إن "عملية إعادة إعمار غزة تتطلب أن تكون منزوعة السلاح، وتشكيل قوة شرطة مدنية لضمان أمن السكان"، موضحاً أن "حرب غزة انتهت، والمساعدات تتدفق الآن إلى القطاع.. حققنا المستحيل معاً وأصبح لدينا سلام في الشرق الأوسط".

كما أعلن ترامب عن بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، مشيداً بالدور المصري بقيادة السيسي في تسهيل التوصل إلى الاتفاق مع حركة "حماس"، فيما أكد الرئيس المصري ثقته في قدرة نظيره الأميركي على إنهاء الحرب، داعياً إلى تعزيز الدعم الدولي لإعادة إعمار غزة.

AFP