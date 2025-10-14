روسيا تستهدف قافلة مساعدات تابعة للأمم المتحدة في جنوب أوكرانيا

منذ 33 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت كييف الثلاثاء أن القوات الروسية استهدفت قافلة مساعدات تابعة للأمم المتحدة في منطقة خيرسون المحتلة جزئيا في جنوب أوكرانيا، مؤكدة عدم سقوط ضحايا.

وأفاد مسؤول الإدارة العسكرية في المنطقة أولكسندر بروكودين بأن الهجوم الروسي بالمسيّرات والمدفعية وقع قرب بلدة بيلوزركا الواقعة على خط الجبهة.

وكتب بروكودين على وسائل التواصل الاجتماعي أن "المحتلين استهدفوا عمدا شاحنات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بالمسيرات والمدفعية".

وقال إن القافلة كانت مؤلفة من أربع مركبات احترقت إحداها فيما تعرضت الأخرى "لأضرار جسيمة"، فيما لم تُصب الأخريان.

من جانبه، وصف وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيغا الضربة بأنها "انتهاك وحشي آخر للقانون الدولي يثبت استخفاف روسيا التام بحياة المدنيين وبالتزاماتها الدولية".

ولم يصدر أي تعليق فوري من الأمم المتحدة بشأن الحادث، كما لم تردّ موسكو على الاتهامات بعد.

ونشر بروكودين صورة لشاحنة بيضاء تحمل شعار "برنامج الأغذية العالمي" وهي مشتعلة وتتصاعد منها أعمدة الدخان.

وذكرت السلطات الأوكرانية ومجموعات الإغاثة طوال فترة الغزو الروسي المتواصلة منذ نحو أربع سنوات، بأن موظفيها ومنشآتها تعرّضت للقصف الروسي.

