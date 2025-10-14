رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل سفير فرنسا لدى العراق

منذ ساعة

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني،اليوم الثلاثاء 14 تشرين الأول (أكتوبر) 2025، سفير فرنسا لدى العراق باتريك دوريل.

وتناول اللقاء، الذي حضره القنصل العام الفرنسي في إقليم كوردستان يان بريم، مستجدات الأوضاع في العراق والمنطقة، وأهمية حل القضايا الخلافية بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.

وجدد رئيس الحكومة حرص الإقليم على إقامة أفضل العلاقات مع الحكومة الاتحادية، على أساس احترام الحقوق الدستورية والكيان الاتحادي لإقليم كوردستان، وتأمين حصته في الموازنة العامة. كما أعرب عن أمله في أن يمهّد الاتفاق الأخير بشأن تصدير نفط الإقليم الطريق لتسوية الخلافات بين الجانبين.

من جانبه، أشاد السفير الفرنسي بالمشاريع الإصلاحية التي تنفذها حكومة الإقليم، مثنياً على اهتمامها بتنفيذ المبادرات الخاصة بحماية البيئة. وتطرق السفير كذلك إلى الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى العراق وإقليم كوردستان في كانون الأول من هذا العام.

وفي محور آخر من اللقاء، جرى تبادل وجهات النظر حول المباحثات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة في إقليم كوردستان، فضلاً عن عملية الانتخابات النيابية العراقية المقبلة.