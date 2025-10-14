ترامب سيحضر توقيع "اتفاق السلام "بين تايلاند وكمبوديا

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- قال وزير الخارجية الماليزي محمد حسن الثلاثاء إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيحضر مراسم توقيع اتفاق سلام بين تايلاند وكمبوديا خلال قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا.

وكان التوتر بين تايلاند وكمبوديا أفضى في تموز/يوليو إلى اشتباكات مسلحة هي الأعنف منذ عقود وأدت إلى مقتل أكثر من أربعين شخصا ونزوح نحو 300 ألف آخرين.

واتفق الطرفان بوساطة من ترامب على وقف إطلاق نار، بعد اشتباكات استمرت خمسة أيام. لكنهما يتبادلان منذ ذلك الحين الاتهامات بخرق الهدنة.

وقال الوزير محمد حسن خلال مؤتمر صحافي في كوالالمبور إن دونالد ترامب "يتطلع إلى أن يشهد التوقيع على اتفاق السلام بين تايلاند وكمبوديا".

ويتوقع مشاركة ترامب في قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا التي تعقد في العاصمة الماليزية من 26 تشرين الأول/أكتوبر إلى 28 منه.

وقال رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيه إنه رشح ترامب لنيل جائزة نوبل للسلام مؤكدا أنه اعتمد "دبلوماسية خلاقة" لوقف الاشتباكات.

من جهته قال رئيس الوزراء التايلاندي أنوتين شارنفيراكول الأسبوع الماضي إنه تلقى رسالة من ترامب يُعرب فيها عن رغبته في أن يتوصل البلدان المتخاصمان إلى حل التوتر بينهما.

