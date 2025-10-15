حكومة كوردستان تبدأ بتنفيذ مشروعٍ ضخم لصرف مياه الأمطار على طريق كركوك

منذ 16 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت محافظة أربيل عن بدء تنفيذ مشروع ضخم لتصريف مياه الأمطار من طريق كركوك إلى قرية "قەتەویە".

وقال محافظ أربيل، أوميد خوشناو، عبر حسابه على الفيسبوك: في إطار إيصال مشاريع الخدمات الأساسية إلى المناطق المحتاجة، ومن أجل تقليل تأثيرات ومخاطر الفيضانات والتغيرات المناخية، سيتم إنشاء مشروع ضخم لتصريف مياه الأمطار.

وأضاف: مشروع تصريف مياه الأمطار سيتم إنشاؤه في شارع كركوك بالقرب من مجمع شقق شهداء گردەڕەشە وصولًا إلى قرية قەتەویە، وسيكون على نفقة وزارة البلديات والسياحة في حكومة إقليم كوردستان.