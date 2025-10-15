بلدية باليسان تبدأ توزيع النفط الأبيض استعداداً للشتاء

منذ 20 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أكد مدير بلدية ناحية باليسان التابعة لقضاء شقلاوة في محافظة أربيل، شاخوان عبد الله سَكتاني، اليوم الأربعاء، بدء عملية توزيع النفط الأبيض في المناطق الجبلية، داعياً سكان المنطقة إلى التوجه إلى محطات الوقود المحلية للحصول على حصتهم.

وقال شاخوان عبد الله سَكتاني في تصريحٍ لـ كوردستان24، إن توزيع النفط الأبيض يأتي وفق خطة مسبقة، بهدف إيصال المادة الأساسية للمواطنين قبل حلول فصل الشتاء.

وأشار إلى أن القرى البعيدة، في حال عدم توفير النفط الأبيض، تضطر إلى قطع الأشجار للتدفئة، مما يعرض السكان للمساءلة القانونية ويسبب تلوثاً بيئياً.

وأضاف: خلال اليومين الماضيين تم توفير النفط الأبيض، ويمكن للمواطنين الحصول على حصتهم من خلال زيارة المحطات المحلية.

وأشار أيضاً إلى أن أكثر من خمسة آلاف أسرة ضمن حدود بلدية ناحية باليسان ستستفيد من النفط الأبيض، فيما ستتاح الفرصة لمجموعة أخرى من السكان خارج الحدود الرسمية للبلدية.

يذكر أن آلية توزيع النفط الأبيض تختلف في المناطق الريفية عن الحضرية، وأن العملية تواجه صعوبات بسبب وعورة الطرق. ولتسهيل التوزيع، خصصت الحكومة هذا العام محطة وقود في قرية باليسان، حيث يمكن للمواطنين الحصول على النفط الأبيض منها، فيما تتحمل الحكومة كامل تكاليف التوزيع.