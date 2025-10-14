"كار" واليونسكو توقعان مذكرة تفاهم بقيمة 10 ملايين دولار لترميم قلعة أربيل

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- وقّعت شركة "كار" ومنظمة اليونسكو (منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة)، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم مشتركة تتضمن تمويلاً بـ 10 ملايين دولار.

وقال مسؤول لجنة ترميم قلعة أربيل، يادكار محمد، إن مذكرة التفاهم مع اليونسكو تتضمن تمويلاً قدره 10 ملايين دولار، بهدف تطوير قدرات الطلبة في مجالي السياحة والتراث، وكذلك ترميم عدد من المنازل بهدف استثمارها في القطاع السياحي.

وأكّد محمد في تصريحٍ لـ كوردستان 24، إن هذه الاتفاقية مع اليونسكو "ستستمر لمدة أربع سنوات في هذا المجال".

وتُعد شركة كار من الشركات الخاصة العاملة في الإقليم، وقد بدأت منذ عام 2014 العمل مع اليونسكو على ترميم قلعة أربيل، وأنفقت حتى الآن أكثر من ثلاثة ملايين دولار على أعمال الترميم.

وكانت حكومة إقليم كوردستان قد بعثت وفداً رسمياً إلى باريس برئاسة مسؤول دائرة العلاقات الخارجية سفین دزەيي، للقاء كبار مسؤولي اليونسكو، بهدف تعزيز العلاقات بين الإقليم كوردستان ومنظمة اليونسكو في مجالات التربية والعلم والتراث الثقافي.

وسبق أن أدرجت اليونسكو قلعة أربيل ضمن قائمة التراث العالمي في عام 2014، ومنذ ذلك الحين تتابع أعمال ترميمها بشكل مستمر.

كما تتعاون حكومة إقليم كوردستان مع الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي وشركة كار في مشروع الترميم.

وبإشراف مباشر من رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، تُجرى أعمال ترميم القلعة لحماية المواقع الأثرية والثقافية والتاريخية في كوردستان، وقد تم إنجاز نحو 95% من المشروع حتى الآن.

تبلغ مساحة قلعة أربيل حوالي 110 آلاف متر مربع، وتتكون من 506 منازل. ويتضمن المشروع إنشاء مقهى ثقافي ومطعم وفندق ومحال للحرف اليدوية على الطراز التقليدي داخل القلعة، بهدف إعادة فتحها أمام الزوار بأفضل صورة ممكنة.