أنديش أولاوسن: متنزه العلوم مشروع ذو قيمة علمية كبيرة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- قال ممثل شركة وينغارد السويدية، أنديش أولاوسن، اليوم الأربعاء 15 تشرين الأول 2025، خلال مراسم وضع حجر الأساس لمشروع متنزه العلوم (Science Park) في أربيل، إن بيئة إقليم كوردستان مناسبة جدًا لهذا المشروع، مؤكدًا أن المشروع يحمل قيمة علمية كبيرة.

وأوضح أولاوسن قائلاً: لدينا علاقة جيدة جدًا مع إقليم كوردستان، وعندما طُرح علينا مقترح هذا المشروع، شعرنا بسعادة كبيرة، لأنه مشروع مهم يُنفَّذ في مدينة يعود تاريخها إلى ثمانية آلاف عام، وهي مدينة احتضنت الحضارة منذ القدم. هذا المشروع سيعود بالنفع على جميع الجوانب، ويستحق الاهتمام الكبير.

وأضاف: سبق أن أوضح رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، أن إنشاء حديقة العلوم لن يكون مجرد مبنى فارغ، إنما سيشمل مجموعة من الجوانب، من بينها التاريخ الكوردي.

وأشار إلى أن المشروع سيكون بوابة للتعرف على الثقافة الكوردية وكوردستان، وأن تنفيذ مثل هذه المشاريع يمكن أن يشكّل أساسًا راسخًا لتطور الإقليم، لأن هذا البلد يمتلك طبيعة خلابة من جبال وهواء ومياه وغابات جميلة.

وأكد أولاوسن أن المشروع سيكون دافعًا لزيارة الناس إلى المنطقة من منظور مختلف، كما سيساهم في إيجاد حلول للمشكلات من خلال تقديم أفكار مبتكرة.

موضحًا أن المشروع يتمتع بأهمية علمية كبيرة لأنه في جوهره صديق للبيئة.

وختم ممثل شركة وينغارد بالقول: نحن فخورون بوجودنا هنا اليوم، لأن هذا الحدث يمثل جزءًا من الخطوات الاستراتيجية الطويلة الأمد التي تتخذها حكومة إقليم كوردستان نحو مزيد من التقدم.