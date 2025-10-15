رئيس إقليم كوردستان يستقبل السياسي العراقي عدنان الزرفي

منذ 9 دقائق

أربيل (كوردستان24)- التقى نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كوردستان، صباح اليوم (الأربعاء، 15 تشرين الأول 2025)، السياسي العراقي عدنان الزرفي، رئيس تحالف البديل، وبحثا أوضاع العراق وانتخابات مجلس النواب العراقي التي ستجرى في 11 من الشهر القادم.

واتفق الجانبان على أهمية إنجاح العملية السياسية والانتخابات والمشاركة الواسعة في عملية التصويت، وأكدا على ضرورة التعاون بين الأطراف السياسية ومكونات العراق لحماية أمن واستقرار البلد ومواجهة التحديات.

وشكلت المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد، والأوضاع العامة للمنطقة، محوراً آخر للقاء.