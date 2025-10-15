حكومة إقليم كوردستان تنظم عمرة مجانية لأكثر من 500 عالم دين

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن المتحدث باسم المديرية العامة للحج والعمرة في إقليم كوردستان، كاروان ستوني، عن تنظيم رحلة عمرة مجانية لأكثر من 500 عالم دين، بهدف دعم علماء الدين وزيادة الاهتمام بهم خلال فترة عمل التشكيلة الحكومية التاسعة في الإقليم.

وأشار ستوني في بيان، اليوم الأربعاء، إلى أن فترة عمل التشكيلة الحكومية التاسعة شهدت تحقيق تغييرات تاريخية في مختلف المجالات المتعلقة بالحج والعمرة في كوردستان، مؤكداً أن الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين في المستقبل ستكون أفضل بكثير مما كان متعارفاً عليه.

وأوضح أن نحو 200 عالم دين والمفتون المشاركون في الحج أدوا العمرة مجاناً خلال السنوات الأربع الماضية، بمساعدة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية وبدعم من وزير الأوقاف والشؤون الدينية، الدكتور بشتیوان صادق، مشيراً إلى أن هذه المبادرة أعطت أهمية أكبر لعلماء الدين، سواء كانوا موظفين دائمين، أو متعاقدين، أو متطوعين.

وأكد ستوني أن استمرار برنامج العمرة بهذا الشكل قد يتيح استفادة نحو 1000 عالم دين من أداء العمرة مجاناً بحلول شهر رمضان المقبل، بتنظيم من المديرية العامة للحج والعمرة ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية.

ويُذكر أن أكثر من 40 عالم دين وخمسة مفتين يشاركون سنوياً في الحج مجاناً لإرشاد الحجاج، كما استفاد حتى الآن أكثر من 500 عالم دين من أداء العمرة مجاناً لتوجيه المعتمرين، ويتوقع أن يصل العدد إلى 1000 عالم دين بنهاية موسم العمرة.