استئناف حركة الطيران بين تركيا والسليمانية

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مطار السليمانية الدولي، اليوم الأربعاء 15 تشرين الأول/أكتوبر 2025، أن السلطات الجوية التركية ألغت إشعار التنبيه الجوي (NOTAM) الذي كان منشوراً على الموقع العالمي لإشعارات الطيران الإلكترونية، ما يتيح استئناف الرحلات الجوية بين تركيا والسليمانية بشكل طبيعي.

وأشار المطار في بيان، تلقت كوردستان24 نسخةً منه، إلى أن هذا القرار يعيد حركة الطيران إلى طبيعتها، داعياً شركات الطيران إلى تعديل مواعيد رحلاتها إلى تركيا وبقية الدول الأوروبية والعالم.

كما هنأ المطار الركاب والمواطنين بهذا التطور، مؤكداً حرصه على ضمان انتظام الحركة الجوية واستقرار الرحلات.

وفي يوم الخميس 9 تشرين الأول/أكتوبر 2025، رفع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الحظر المفروض على مطار السليمانية الدولي، وذلك تلبيةً لطلب رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني خلال زيارته إلى تركيا.

وكانت أنقرة قد أغلقت أجواءها أمام رحلات مطار السليمانية منذ 3 نيسان/أبريل 2023، وقد سبق أن مددت تعليق الرحلات يوم الاثنين 6 تشرين الأول/أكتوبر 2025.