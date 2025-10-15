تقنين للكهرباء في معظم مناطق أوكرانيا بسبب ضربات روسية

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- شهدت غالبية أنحاء أوكرانيا تقنينا في التيار الكهربائي بعد تضرُر البنية التحتية للكهرباء جراء الغارات الروسية، على ما أعلنت شركة الكهرباء الأوكرانية الأربعاء.

وأفادت الشركة في منشور على تطبيق تلغرام: "نظرا إلى الوضع المعقد في شبكة الطاقة الأوكرانية، فُرض تقنين طارئ للتيار الكهربائي في كافة المناطق"، باستثناء دونيتسك (شرق أوكرانيا) التي تتركز فيها المعارك.

وأضافت الشركة أن "أعمال تصليح عاجلة تتواصل في كل المناطق المتضررة من القصف"، داعية السكان إلى ترشيد استهلاك التيار الكهربائي المتاح.

وشمل التقنين مساء الثلاثاء ثماني من مناطق أوكرانيا الأربع والعشرين.

كذلك أعلنت شركة الطاقة الأوكرانية الخاصة "دي تيك" إجراءات تقنين للتيار في مناطق عدة، من بينها لفيف (غرب) وأوديسا (جنوب) والعاصمة كييف والمناطق المحيطة بها.

وصعّدت روسيا ضرباتها على شبكات الكهرباء والسكك الحديد في أوكرانيا في الأسابيع الأخيرة مع اقتراب فصل الشتاء، مما أثار مخاوف من استمرار الهجمات، كما في السنوات السابقة، وإغراق ملايين الأشخاص في الظلام في رابع شتاء تشهده البلاد منذ الغزو الروسي في شباط/فبراير 2022.

وسبق للتيار الكهربائي أن قُطع في مختلف أنحاء أوكرانيا الأسبوع الفائت، وطال أجزاء من العاصمة لساعات عدة.

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي موسكو بالسعي إلى "إثارة الفوضى" بين السكان من خلال قصفها الذي ألحق أضرارا أيضا بقطاع الغاز الأوكراني.

أما أوكرانيا، فكثيرا ما تستهدف مصافي وأنابيب النفط في روسيا بطائرات مسيّرة، وأدت عملياتها هذه إلى ارتفاع أسعار الوقود منذ الصيف.

كذلك نفذ الجيش الأوكراني أخيرا ضربة على محطة كهرباء في منطقة بيلغورود الحدودية الروسية، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي.

المصدر: أ ف ب