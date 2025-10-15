سرباز نجيب: "معهد كوردستان للابتكار" سيكون نقطة تحول في مجال الابتكار والتقدم العلمي

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- اُرسي في مدينة أربيل اليوم الأربعاء، 15 تشرين الأول 2025، حجر الأساس لمشروع "معهد كوردستان للابتكار" (Science Park) خلال مراسم خاصة، ويُعد هذا المشروع محطة بارزة في تاريخ التنمية في إقليم كوردستان.

يُنفَّذ هذا المشروع لأول مرة على مستوى كوردستان والعراق، ويهدف إلى أن يصبح مركزاً للابتكار والبحث العلمي.

وقال الدكتور سرباز نجيب، مستشار رئيس الوزراء والمشرف على مشروع "ساينس بارك"، في كلمة له خلال المراسم: إن هذا المشروع يمثل محطة متقدمة ومعلماً كبيراً في مسيرة تقدم وازدهار كوردستان.

وأشار إلى أنه على الرغم من أن كوردستان شهدت خلال السنوات الماضية تقدماً ملحوظاً في العديد من المجالات، إلا أن المرحلة الحالية تتطلب خطوات مختلفة وأكثر تطوراً.

مؤكداً أن هذا المشروع سيكون محطة جديدة في مسيرة نجاح كوردستان في مجالي الابتكار والعلم.

وشدد نجيب على أن هذه الخطوة الكبيرة والطموحة هي ثمرة رؤية مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كوردستان، الذي يولي اهتماماً خاصاً بالأفكار والإبداع والابتكار، ولا سيما بدعم شباب كوردستان من أجل مستقبل أكثر ازدهاراً.