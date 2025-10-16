منتدى عائلات الرهائن يطالب بتأخير المراحل التالية من الاتفاق إذا لم تسلم حماس ما تبقى من جثث

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- طالب منتدى عائلات الرهائن والمفقودين الخميس الحكومة الإسرائيلية بتأخير تنفيذ المراحل التالية من الاتفاق الذي أبرم مع حماس إذا لم تسلّم الحركة جثث الرهائن الـ19 المتبقية.

ودعا المنتدى في بيان الحكومة الإسرائيلية إلى "وقف تنفيذ أي مراحل أخرى من الاتفاق فورا ما دامت حماس مستمرة في انتهاك التزاماتها بشكل صارخ في ما يتعلق بإعادة جميع الرهائن وجثث الضحايا".

وبموجب الإطار الذي حدده الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فإن المراحل التالية من الاتفاق تشمل من بين أمور أخرى، منح العفو لقادة حماس الذين يسلمون أسلحتهم وإرساء حكم لغزة بعد الحرب.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس هدد مساء الأربعاء باستئناف القتال إذا لم تلتزم حماس شروط وقف إطلاق النار في غزة.

وجاء ذلك بعدما قالت حماس إنها أعادت كل جثث الرهائن التي تمكنت من الوصول إليها، وإنها ستحتاج إلى معدات خاصة لانتشال بقية الجثث.

وقال المنتدى في بيانه "ما دامت حماس تنتهك الاتفاقات وتستمر في احتجاز (جثث) 19 رهينة، لن يكون هناك تقدم بشكل أحادي من الجانب الإسرائيلي".

وأضاف "أي عمل سياسي أو عسكري لا يضمن عودتهم الفورية يعتبر تخليا عن مواطني إسرائيل".

ومنذ الاثنين، سلمت حركة حماس إسرائيل 20 رهينة أحياء مقابل إطلاق سراح حوالى ألفَي معتقل فلسطيني من السجون الإسرائيلية.

كما أعادت جثث تسع رهائن من أصل 28 لقوا حتفهم في الأسر، إلى جانب جثة أخرى قالت إسرائيل إنها لا تعود إلى رهينة سابق.

AFP