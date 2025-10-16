تمديد مهلة إبرام عقود شركات العمرة في إقليم كوردستان حتى 15 تشرين الثاني 2025

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24أ)- علنت المديرية العامة للحج والعمرة في إقليم كوردستان عن تمديد الموعد النهائي لإبرام العقود مع شركات تنظيم رحلات العمرة لمدة شهر إضافي، حتى تاريخ 15 تشرين الثاني 2025، بعد أن كان الموعد الأصلي محدداً في 15 تشرين الأول 2025.

وقال كاروان ستوني، المتحدث باسم المديرية العامة للحج والعمرة في كوردستان، في تصريحٍ صحفي إن قرار التمديد جاء حرصاً على المصلحة العامة وحرصاً على منح فرصة إضافية للشركات التي لم تستكمل معاملاتها الرسمية بعد لإبرام عقودها مع المديرية.

وأضاف ستوني: "ندعو جميع شركات الحج والعمرة التي لم تُكمل إجراءاتها بعد إلى الإسراع في مراجعة المديرية العامة لإتمام التعاقدات الرسمية، حتى تتمكن من تنظيم رحلات العمرة بشكل قانوني ومنظم، وضمان حقوقها وواجباتها وفق التعليمات المعتمدة".

وأشار المتحدث إلى أن المديرية العامة للحج والعمرة أصدرت منذ بداية موسم العمرة الحالي سلسلة من التعليمات التنظيمية الجديدة، بهدف تنظيم العملية وضمان راحة المواطنين وسلامة الرحلات، مؤكداً أن هذه الإجراءات تصب في إطار تعزيز الرقابة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمعتمرين.

وبيّن ستوني أن من أصل 405 شركات مرخصة للحج والعمرة في إقليم كوردستان، أبرمت حتى الآن 242 شركة عقوداً رسمية مع المديرية العامة لتنظيم رحلات العمرة وفق الضوابط والتعليمات المعمول بها.

وأكد أن المديرية ستواصل التنسيق مع بقية الشركات لتسهيل إنجاز المعاملات قبل انتهاء المهلة الجديدة، بما يضمن استمرار انسيابية الرحلات إلى الديار المقدسة دون أي عقبات تنظيمية.