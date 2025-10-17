المجر تؤكد استعدادها لاستضافة لقاء بين بوتين وترامب

منذ 59 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أكدت المجر، اليوم الجمعة، أن بإمكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زيارتها للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أراضيها من دون أن يواجه مشاكل قانونية.

جاء ذلك بعدما أعلن ترامب الخميس أنه سيلتقي بوتين في بودابست "خلال الأسبوعين المقبلين" عقب محادثة هاتفية وصفها بأنها "مثمرة جداً" أثناء استقباله الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة.

وقال وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو في مؤتمر صحافي "بالطبع، هنا في المجر، في بودابست، نحن مستعدون لتوفير الظروف المناسبة للرئيسين الأمريكي والروسي لإجراء محادثات في ظروف آمنة وهادئة".

والرئيس الروسي مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية للاشتباه في ارتكابه جرائم حرب، لكن المجر أعلنت انسحابها من المحكمة اعتباراً من الثاني من حزيران/يونيو 2026.

تحدث رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان مع بوتين عبر الهاتف صباح الجمعة.

وقال أوربان عبر موقع فيسبوك "لقد جرت المناقشة مع الرئيس الروسي. الاستعدادات تجري على قدم وساق". وكان قد أكد في وقت سابق صباح الجمعة أن بودابست "هي المكان الوحيد في أوروبا اليوم الذي يمكن أن يستضيف مثل هذا الاجتماع".

من جانبه، أشار الكرملين إلى أن "أوربان أعرب عن استعداده لتوفير الظروف اللازمة لتنظيم قمة روسية أمريكية محتملة في بودابست".

وأبلغ بوتين أوربان بمحادثاته التي أجراها الخميس مع دونالد ترامب، "مشيراً إلى أنه خلال الاتصالات المقبلة مع الممثلين الأمريكيين، من المقرر مناقشة الخطوات التالية لإيجاد سبل لحلّ الأزمة الأوكرانية سلمياً، بما في ذلك عقد قمة روسية أمريكية في العاصمة المجرية"، بحسب الكرملين.

وبحسب سيارتو، فإن "جميع المسائل الفنية، من الموقع إلى التوقيت، يجب أن تحدد، ولكن بمجرد الاتفاق على التاريخ، سنقدم المعلومات بطبيعة الحال".

يعد أوربان الذي يتولى السلطة منذ عام 2010، أقرب حليف لترامب وبوتين داخل الاتحاد الأوروبي، وهو منتقد للدعم الغربي لكييف في الحرب مع روسيا.

وأكد الجمعة أن بلاده أثبتت أنها "شريك مخلص" و"وقفت دائماً" إلى جانب أصدقائها.

في نيسان/أبريل الماضي، استقبل أوربان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المستهدف بدوره بمذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ مقراً في لاهاي بهولندا.

المصدر: فرانس برس