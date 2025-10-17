غزيون يعودون إلى المساجد المتضررة في أول صلاة جمعة بعد الهدنة

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- عاد آلاف المصلين، اليوم الجمعة، إلى المساجد في قطاع غزة حيث رفعت مكبرات الصوت لأول مرة منذ أشهر، الأذان في المساجد القليلة التي ظلت سليمة أو لم تدمّر كلياً جراء الحرب.

وتردّد أذان الصلاة في المساجد في نفس الوقت تقريباً، بعد أسبوع من وقف إطلاق النار في القطاع الفلسطيني المدمّر.

في مسجد السيد هاشم في مدينة غزة، قال غالب النمرة لوكالة فرانس برس، إن التجمع من أجل الصلاة مجدداً "شعور لا يوصف بعد عامين من الحرمان".

ومسجد السيد هاشم هو أحد أقدم المساجد في أكبر مدينة في غزة، ونجا من التدمير الذي يحيط به بعد عامين من الغارات الجوية والقتال.

وبينما كان يشاهد مئات المصلين، تأثّر نمرة عندما رأى "هذا الجمع الكبير في هذا المسجد وذلك للمرة الأولى"، منذ بدء الحرب إثر هجوم حركة حماس غير المسبوق على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

عندما انطلق صوت الأذان قبيل الساعة التاسعة والنصف بتوقيت غرينتش، تجمع كثيرون عبر البوابة التي تعود إلى الحقبة العثمانية.

صلّى رجال من مختلف الأعمار معاً في المسجد الذي بدا منبره سليماً، لكن وجوه المصلين في أغلبها واجمة.

من بين 1244 مسجداً في قطاع غزة، تعرّض نحو 1160 للتدمير بشكل كامل أو جزئي، بحسب تقديرات مكتب الإعلام الحكومي التابع لحركة حماس في قطاع غزة.

المصدر: فرانس برس