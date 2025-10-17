الأمير أندرو شقيق تشارلز الثالث يتخلى عن لقبه الملكي

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن شقيق الملك تشارلز الثالث الأمير أندرو الذي ارتبط اسمه بفضائح عدّة أبرزها علاقته مع الأمريكي جيفري إبستين المتهم بالاتجار الجنسي، تخلّيه عن لقبه الملكي، نافياً "بشكل قاطع" الاتهامات الموجهة إليه.

وقال الأمير في بيان "بعد مناقشات مع الملك وعائلتي، خلصنا إلى أن الاتهامات المستمرة ضدي تضرّ بعمل جلالته والعائلة الملكية (البريطانية). لقد قررت، كما كنت دائماً، إعطاء الأولوية لواجبي تجاه عائلتي وبلدي".

وأضاف الأمير الذي كان قد انسحب من الحياة العامة قبل خمس سنوات بسبب الفضيحة "لن أستخدم بعد الآن لقبي أو الأوسمة الممنوحة لي".

وتراجعت مكانة الأمير البالغ 65 عاماً والذي سيخسر لقب دوق يورك بأثر فوري، بسبب قربه من جيفري إبستين، رجل الأعمال الأمريكي الذي عُثر عليه ميتاً داخل السجن عام 2019 قبل محاكمته بجرائم جنسية.

المصدر: فرانس برس