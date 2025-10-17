طالبان تتهم باكستان باستئناف القصف على أراضيها

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- اتهم مسؤول في حركة طالبان، اليوم الجمعة، باكستان بتنفيذ ضربات على منطقة أفغانية محاذية للحدود بعد ساعات على انتهاء هدنة من 48 ساعة بين البلدين الجارين، ما تسبب بمقتل عشرة مدنيين.

وكان البلدان توصلا الأربعاء إلى هدنة بعد اشتباكات دامية استمرّت أياماً، قبل أن يعود التوتر الجمعة. وقالت باكستان إنها ستستمر 48 ساعة، بينما قالت أفغانستان إن استمرارها يتوقف على عدم خرقها من الجانب الآخر.

وقال مسؤول في حركة طالبان طالباً عدم الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس الجمعة "خرقت باكستان وقف إطلاق النار وقصفت ثلاث مناطق من باكتيكا"، مضيفاً "أفغانستان ستردّ".

وقال مسؤول في مستشفى باكتيكا الإقليمي لوكالة فرانس برس طالباً عدم ذكر هويته إن "عشرة مدنيين قتلوا وأصيب 12 آخرون في غارة جوية على منطقة أرغون"، موضحاً أنّ هناك طفلين من بين القتلى.

وقال اتحاد الكريكت إن ثمانية لاعبي كريكت كانوا توجهوا إلى المنطقة للمشاركة في دورة، قتلوا في غارة جوية.

ولم يتضّح ما إن كانوا من بين العشرة الذين أعلن المستشفى مقتلهم.

عندما أُعلنت الهدنة يوم الأربعاء في الساعة 13,00 بتوقيت غرينتش، أكدت إسلام آباد أنها سوف تستمر 48 ساعة. وبعد انتهاء هذه الفترة، لم يُعلن أيٌّ من الطرفين تمديدها، ولم يُعلن رسمياً عن مفاوضات ثنائية بهذا الشأن.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية شفقت علي خان قال "لننتظر مرور الساعات الـ48 وسنرى ما إذا كان وقف إطلاق النار سيصمد"، مشيراً في الوقت ذاته إلى "محاولة العمل عبر القنوات الدبلوماسية لجعله دائماً".

واعتبر رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الخميس أنّ "الكرة في ملعب" حكومة طالبان الأفغانية لتصبح هذه الهدنة دائمة، مجدداً تنديده بـ"إرهابيين يعملون على الجانب الأفغاني من الحدود من دون عقاب".

وقال شفقت علي خان خلال مؤتمر صحافي "تتوقع باكستان إجراءات ملموسة من نظام طالبان ضد هذه العناصر الإرهابية".

وقالت سلطات طالبان في اتصال مع وكالة فرانس برس الأربعاء إنّ الهدنة ستبقى سارية حتى ينتهكها الطرف الآخر.

وقال المتحدث باسم حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد في مقابلة مع قناة أريانا التلفزيونية الأفغانية مساء الجمعة "قلنا للجنود: لا تهاجموا إلا إذا فعلت القوات الباكستانية ذلك. وإذا فعلوا، فلكم كل الحق في الدفاع عن بلدكم".

وأضاف "المفاوضات كفيلة بحل المشاكل"، من ذكر تفاصيل.

المصدر: فرانس برس