إحباط محاولة تهريب أقمشة ولاصق جروح في ميناء أم قصر الشمالي بالبصرة

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، عن إحباط محاولة تهريب ست حاويات مخالفة لضوابط وشروط الاستيراد في ميناء أم قصر الشمالي بمحافظة البصرة.

وقال المتحدث باسم الهيئة علاء الدين القيسي في بيان صحفي إن "مديرية منفذ ميناء أم قصر الشمالي تمكنت من ضبط خمس حاويات في نقطة البحث والتحري خارج الحرم الجمركي، كانت محمّلة بأقمشة مخالفة لضوابط الاستيراد، بعد اكتشاف تلاعب وتزوير في اسم الشركة المستوردة الوارد في شهادة المطابقة ووثيقة الإطلاق".

وأضاف القيسي أن "الفرق المختصة ضبطت أيضاً حاوية سادسة في النقطة ذاتها تحتوي على مادة لاصق جروح مخبأة وغير مصرح بها، إذ تتطلب موافقات من وزارة الصحة العراقية قبل دخولها البلاد".

وأوضح البيان أنه تم تنظيم محاضر ضبط أصولية، وإحالة الحاويات إلى مركز شرطة جمرك أم قصر الشمالي، تمهيداً لعرض القضية أمام قاضي محكمة تحقيق أم قصر لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ومحاسبة الجهات المقصّرة.

وتعلن مديرية ميناء أم قصر بين حينٍ وآخر عن ضبط مواد معدّة للتهريب، أغلبها طبية.

ويعدُّ أم قصر من أهم موانئ العراق وأكبرها، يقع في محافظة البصرة جنوبي البلاد، في منطقة أم قصر بالقرب من الحدود العراقية الكويتية تديره الشركة العامة لموانئ العراق.

يستقبل الميناء البواخر العملاقة ذات الغاطس العميق التي يصعب مرورها بمياه شط العرب.

وكانت وزارة النقل الاتحادية قسّمت الميناء عام 2010، إلى جنوبي وشمالي لكل منهما إدارة خاصة. قبل أن تستحدث ميناء أم قصر الأوسط.

والموانئ الثلاثة كلها متجاورة، يمر من خلالها 80% من الواردات العراقية، إذ تعتمد وزارة التجارة الاتحادية على الميناء بشكلٍ مباشر باستيراد المواد والسلع الغذائية المختلفة.