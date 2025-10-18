سطو مسلّح في وضح النهار.. سرقة رواتب موظفين وسط بغداد

منذ 3 ساعات

أربيل كوردستان 24)- أفاد مصدرٌ أمني بأن مسلحين نفذوا، اليوم السبت، عملية سطو على أحد منافذ توزيع الرواتب في العاصمة بغداد.

وأوضح المصدر أن "العصابة استهدفت منفذًا لتوزيع الرواتب في منطقة اليرموك وسط بغداد".

لافتا إلى أنها "استولت على مبلغ يُقدّر بـ 45 مليون دينار عراقي قبل أن تلوذ بالفرار"، وفق ما نقلته وسائل إعلام عراقية محلية.

وأضاف أن "القوات الأمنية سارعت إلى تطويق موقع الحادث، وشرعت بمراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة في المنطقة لتعقب الفاعلين وإلقاء القبض عليهم في أسرع وقت ممكن".