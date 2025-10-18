هجوم مسلح يطال مكتب مرشح برلماني في بغداد وإصابة أحد أقاربه

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أعلن عضو مجلس محافظة بغداد والمرشح للانتخابات النيابية عن تحالف العزم، مثنى العزاوي، عن تعرض مكتبه في منطقة اليوسفية جنوبي بغداد، لاستهدافٍ وصفه بـ "الجبان"، وأسفر بحسب قوله، عن إصابة أحد اخوته بجروح.

وخلال بيانٍ رسمي، أدان العزاوي "الاعتداء الجبان الذي استهدف مكتبنا في ناحية اليوسفية، وأدى إلى إصابة أحد إخوتنا، وما تلاه من أعمال تصوير وتشويه وابتزاز ومحاولات إساءة لا تمتّ للأخلاق أو القيم بصلة".

ووصف مرشح تحالف العزم تلك الممارسات بـ "الدخيلة"، معتبراً أنها "لن تثنينا عن مواصلة خدمتنا لأهلنا والوقوف إلى جانبهم بكل إخلاص ومسؤولية".



مشدداً على أن "إيماننا راسخ بأن القانون فوق الجميع، وسيُعاقب المعتدون بجريرة أفعالهم عاجلاً أم آجلاً".

يأتي هذا الحادث، بعد أيامٍ من اغتيال عضو مجلس محافظة بغداد والمرشح عن قائمة السيادة للبرلمان العراقي، صفاء المشهداني، في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد.

كما أصيب ثلاثة من أفراد حمايته بانفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارته في شمال بغداد، على ما أفاد مصدر أمني.

ويعد هذا الاغتيال الأول في الانتخابات التشريعية التي تجري في 11 تشرين الثاني/نوفمبر.

والمشهداني مرشح عن بغداد ضمن "تحالف السيادة" الذي يعد من أكبر التحالفات السنية العراقية التي تخوض الانتخابات والذي يتزعمه خميس الخنجر ورئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني.

وتُعدّ الانتخابات المقبلة سادس دورة انتخابات تشريعية تجري في البلاد منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003 .

ويضمّ البرلمان العراقي الحالي 329 نائبا أغلبيتهم يمثلون أحزابا شيعية موالية لإيران أوصلت رئيس الحكومة محمد شياع السوداني إلى منصبه الحالي، ضمن تحالف "الإطار التنسيقي".