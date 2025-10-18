الكورد الفيلية.. استعادة الصوت في البرلمان العراقي عبر مرشحهم حيدر أبو تارة

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- يستعدّ المرشح حيدر أبو تارة لخوض انتخابات مجلس النواب العراقي القادمة ممثلًا عن كوتا الكورد الفيلية، في خطوةٍ تهدف إلى الدفاع عن حقوق ومظلومية هذه الشريحة التاريخية التي تعرّضت للتهميش لعقود طويلة، بدعمٍ مباشر من الحزب الديمقراطي الكوردستاني برئاسة الرئيس مسعود بارزاني.

مرشح الكورد الفيلية: الدفاع عن المظلومية وتفعيل القوانين المعطلة

في حديثه إلى كوردستان24، قال المرشح حيدر أبو تارة، وهو مرشح عن الكورد الفيلية في محافظة واسط:

"برنامجي الانتخابي يتركّز على تفعيل القوانين الخاصة بالكورد الفيلية والكورد خارج الإقليم، لأن هذه الشريحة تعاني من مظلومية مستمرة، وسأعمل على أن تكون محافظات الوسط والجنوب نموذجًا مشابهًا لتجربة إقليم كوردستان في الإدارة والتنمية."

وأضاف:

"المقعد الفِيلي في واسط كان محصورا في السابق في أطار المدينة، لكن بجهود كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني استطعنا هذه المرة أن نجعل المقعد دائرة انتخابية واحدة لكل العراق، لضمان تمثيل أوسع وعدالة في التنافس."

وأشار أبو تارة إلى خلفيته الشخصية قائلاً: "أنا من عوائل الشهداء والسجناء السياسيين ومن المفصولين سياسيًا. نعمل وفق وصية الرئيس بارزاني بخدمة جميع أبناء العراق، وستكون حملتنا الانتخابية في جميع محافظات البلاد، بما فيها إقليم كوردستان."

دعم سياسي وشعبي واسع

من جانبه، قال أحمد علي محمد، مسؤول لجنة محلية الكوت في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، في تصريح لـكوردستان24:

"هناك قبول واسع على مرشحنا في كل المحافظات، ودعم كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني يُعدّ خطوة مهمة لتعزيز تمثيل الكورد الفيلية، خصوصًا وأن الرئيس مسعود بارزاني هو الراعي لهذه الكتلة، وقد أكد بنفسه أنه سيصوت لحيدر أبو تارة شخصيًا، وهذا موقف له دلالته السياسية الكبيرة."

في السياق ذاته، قالت لميس عبد الستار، مسؤولة لجنة التنظيم وناشطة مدنية في واسط:

"ندعم حيدر أبو تارة لأنه إنسان نزيه ومن عوائل شهداء الكورد الفيلية، وقد عاش معاناتهم، لذلك نراه خير من يمثلنا تحت قبة البرلمان العراقي."

الكورد الفيلية... تاريخ من الجذور والمعاناة

يُعتبر الكورد الفيلية من أقدم المكوّنات الكوردية في بلاد الرافدين، وتعود أصولهم إلى الجبال الزاغروسية.

ويُعتقد أنهم من السكان الأصليين للعراق، وتشير بعض الدراسات التاريخية إلى أنهم كانوا يُعرفون قديمًا باسم كورد لورستان، وقد ساهموا في الحضارات الكاشية والعيلامية التي قامت في المنطقة.

في القرن السادس عشر خضع معظمهم للحكم العثماني، واستقرّت غالبيتهم في شرق العراق، ولا سيما في محافظات ديالى وواسط وبغداد، إلى جانب وجود ملحوظ في السليمانية وحلبجة داخل إقليم كوردستان، وفي المناطق الحدودية مع إيران.

ومن أبرز المدن التي يتركز فيها وجودهم: خانقين، مندلي، زرباطية، بدرة، الكوت، العمارة والبصرة.

معظم الكورد الفيلية مسلمون شيعة، ويتحدثون اللهجة الفيلية وهي لهجة جنوبية من اللغة الكوردية، تختلف عن لهجات السليمانية وأربيل ودهوك.

من التهجير إلى المطالبة بالإنصاف

تعرّض الكورد الفيلية خلال العقود الماضية إلى حملات تهجير قسري واسعة، خصوصًا في عهد النظام العراقي السابق، إذ تم تهجير عشرات الآلاف منهم إلى إيران، وصودرت ممتلكاتهم وأموالهم.

وفي عام 1980، شملتهم حملات الأنفال التي اعتُبرت لاحقًا جريمة إبادة جماعية من قبل مجلس النواب العراقي.

وبحسب وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، لم يستعد سوى نحو 100 ألف كوردي فيلي الجنسية العراقية بعد عام 2003، من بين مئات الآلاف الذين فقدوها.

ويطالب الكورد الفيلية اليوم بـإعادة ممتلكاتهم وأموالهم المصادرة وتعويض عوائل الضحايا، إلى جانب تمثيل سياسي عادل يضمن مشاركتهم في القرار الوطني وفي توزيع الثروات.

رموز فيلية تركت بصمتها

من بين الشخصيات الفيلية البارزة التي خلدت أسماءها في التاريخ العراقي الحديث:

حبيب محمد كريم: سياسي كوردي فيلي بارز.

زكية إسماعيل حقي: أول امرأة تتولى منصب قاضية في العراق.

ليلى قاسم: شهيدة كوردية فيلية ورمز وطني للنضال الكوردي.

نحو تمثيل حقيقي

يرى المراقبون أن دخول مرشح مدعوم من الحزب الديمقراطي الكوردستاني مثل حيدر أبو تارة إلى سباق الانتخابات ضمن نظام الكوتا الخاصة بالكورد الفيلية، يمثل فرصة تاريخية لاستعادة الصوت الفيلي تحت قبة البرلمان العراقي، ووضع قضايا هذه الشريحة ضمن الأجندة التشريعية والسياسية في بغداد.

وبينما يرفع أبو تارة شعار "خدمة الجميع بروح العدالة والمواطنة"، فإن الدعم الذي يحظى به من قيادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني ومن قواعده الشعبية يعزز من حظوظه في الوصول إلى البرلمان، ويعيد إلى الواجهة قضية الكورد الفيلية التي طال انتظار إنصافها.

إعداد: كوردستان24