نانكلي: الحزب الديمقراطي الكوردستاني حزب المشاريع والتنمية وخدمة المواطنين

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أكد عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكوردستاني، آري نانَكلي، اليوم السبت، أن تأسيس الحزب شكل نقطة أمل للكورد والكوردستانيين، مشيراً إلى أن الحزب لا يعتبر أي طرف في كوردستان أو العراق منافساً له، لأنه يعتمد على تاريخ مسيرة البارزاني والإنجازات التي تحققت من خلال السياسات الحكيمة للرئيس بارزاني.

وفي مقابلة مع كوردستان 24، قال نانَكلي إن الحزب الديمقراطي الكوردستاني طوال تاريخه الطويل كان حزب المشاريع والإنجازات، وكان دائماً ملتزماً بوعوده الصادقة.

وأضاف أن الحزب ازدهر بفضل إنجازاته، وأن تأسيسه جاء في وقت كان شعب كوردستان يعاني فيه من اليأس، ليعيد بذلك الأمل للناس.

وأكد نانَكلي أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني كان صاحب مشروع استراتيجي وأوفى بتعهداته، وهو ما جعله مصدر أمل لشعب كوردستان.

وشدد على أن التشكيلة الحكومية التاسعة في إقليم كوردستان، التي يمثل الحزب فيها القوة الأولى ويتولى رئاسة الحكومة أحد أعضائه، استمرت رغم الأزمات في تقديم الخدمات ومشاريع التنمية والعمل على تحسين رفاهية المواطنين.

ولفت نانَكلي إلى أن شعب كوردستان يلمس نتائج هذه الجهود، خصوصاً المشاريع الكبيرة والشاملة مثل مشروع "روناكي" الذي يوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى خدمات المياه والخدمات العامة المقدمة لكل سكان الإقليم.

وأشار نانَكلي إلى أن الحزب، عبر كل برامجه الانتخابية، نفذ مشاريع مهمة بلا تمييز في مختلف مناطق كوردستان، مؤكداً أن هذه المشاريع وصلت إلى جميع المدن والبلدات، وأن الحزب التزم بتنفيذ ما وعد به الشعب.