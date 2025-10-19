تصاعد عمليات تمزيق البوسترات الانتخابية.. والأمن الوطني يعتقل متورطين في مخالفات انتخابية

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- في وقت تشهد فيه المحافظات العراقية نشاطًا انتخابيًا متزايدًا مع اقتراب موعد انتخابات مجلس النواب لعام 2025، أعلنت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات عن تنفيذ حملات ميدانية مكثفة لرصد وملاحقة المخالفات الانتخابية، بعد تسجيل ازدياد ملحوظ في حالات تمزيق صور وبوسترات المرشحين في عدد من المناطق.

وأفادت اللجنة في بيان رسمي أن مفارز جهاز الأمن الوطني وباقي التشكيلات الأمنية نفذت، خلال الأيام الماضية، عمليات متابعة دقيقة أسفرت عن إلقاء القبض على مجموعة من الأشخاص المتورطين بتمزيق البوسترات الانتخابية وشراء بطاقات انتخابية، مؤكدة أن هذه الأفعال تُعدّ مخالفات صريحة يعاقب عليها القانون وتشكل إساءة مباشرة لأجواء التنافس الديمقراطي.

وأضاف البيان أن عمليات تمزيق الصور الانتخابية باتت ظاهرة مقلقة في بعض المدن، حيث تستهدف الحملات الانتخابية لمختلف المرشحين، ما يهدد مبدأ تكافؤ الفرص ويؤثر سلبًا على السلم المجتمعي والبيئة الانتخابية الآمنة التي تعمل الأجهزة الأمنية على ترسيخها.

وشدّدت اللجنة الأمنية العليا على أن القوات الأمنية والاستخبارية تواصل تنفيذ خطط استباقية شاملة لمراقبة أي أنشطة أو ممارسات غير قانونية تمس العملية الانتخابية، مشيرة إلى أن الإجراءات القانونية اتُخذت بحق جميع المتورطين، فيما تستمر عمليات التعقب والرصد الميداني على مدار الساعة.

وختمت اللجنة بيانها بدعوة المواطنين والجهات السياسية إلى احترام القوانين والتعليمات الانتخابية، والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو تجاوزات عبر القنوات الرسمية، حفاظًا على نزاهة الانتخابات وأمنها.