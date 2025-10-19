مباراة أربيل والشرطة تُقام على ملعب فرانسو حريري بعد انتهاء أعمال تجديده

منذ 13 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- تُقام مباراة أربيل والشرطة ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري نجوم العراق، يوم الجمعة المقبل، على ملعب فرانسو حريري في مدينة أربيل، وذلك بعد أن كانت الجهات المنظمة قد أعلنت في وقت سابق نقل المباراة إلى ملعب دهوك بسبب عدم جاهزية الملعب الرئيس في أربيل.

وأكد مراسل كوردستان24 درباز أحمد من ملعب فرانسو حريري أن أعمال الصيانة والتجديد اكتملت بوتيرة سريعة خلال الأيام الماضية، ما أتاح إمكانية إقامة المباراة في موعدها المقرر على أرض الملعب نفسه.

وأوضح المراسل أن لجنة من الاتحاد العراقي لكرة القدم ستزور أربيل صباح الخميس لتفقد أرضية الملعب والمرافق التابعة له، تمهيدًا لمنح الموافقة الرسمية على استضافة اللقاء بين فريقي أربيل والشرطة.

وأضاف أن عمليات التأهيل شملت تحديث أرضية العشب الطبيعي (الچيمَن)، وتجديد مضمار التارتان، وإعادة تأهيل المرافق الخدمية والمدرجات، مشيرًا إلى أن العمل نُفّذ بتمويل مباشر من رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، وبلغت تكلفته نحو مليار و800 مليون دينار عراقي.

ويُعدّ ملعب فرانسو حريري من أبرز الملاعب الرياضية في إقليم كوردستان والعراق، وسبق أن استضاف عددًا من المباريات الدولية، كما يمثل المعقل الرئيس لنادي أربيل الرياضي الذي يسعى هذا الموسم إلى تعزيز موقعه في جدول دوري النجوم.