بطولة إنكلترا: ليفربول يسعى للعودة إلى سكة الانتصارات من بوابة "أنفيلد"

أربيل (كوردستان 24)- يسعى ليفربول حامل اللقب جاهدا لاستعادة بريقه والعودة إلى سكة الانتصارات من بوابة ملعبه "أنفيلد" عندما يستضيف غريمه اللدود مانشستر يونايتد الأحد في المرحلة الثامنة من الدوري الانكليزي لكرة القدم، لكن "الشياطين الحمر" بقيادة المدرب البرتغالي روبن أموريم يأملون في انتزاع فوز نادر خارج الديار.

يدخل فريق الـ"ريدز" مواجهته متسلحا بعدم خسارته سوى مباراة يتيمة من أصل 14 خاضها في "بريميرليغ" أمام يونايتد، رغم المخاوف التي تلاحقه جراء تعرضه أخيرا لثلاث هزائم تواليا في مختلف المسابقات، ما جعله يتخلى عن صدارة الدوري بفارق نقطة لصالح أرسنال (16 مقابل 15).

وحقق ليفربول بداية قوية هذا الموسم حيث فاز في مبارياته الخمس الاولى، وبدا في طريقه لتحقيق لقبه الـ21 القياسي في الدوري وفك شراكته مع يونايتد (20 لكل منهما).

أخفى ليفربول المشكلات الكثيرة التي تعصف به هذا الموسم بأهداف في لحظات حاسمة، إلّا أنه مني بثلاث هزائم متتالية أمام كريستال بالاس 1-2 وغلطة سراي التركي 0-1 في دوري أبطال أوروبا وتشلسي 1-2.

ورغم تقهقره في الترتيب وسوء النتائج، سخر ليفربول من يونايتد على وسائل التواصل هذا الأسبوع، مذكرا إياه بالهزيمة الساحقة 0-7 التي ألحقها به في آذار/مارس 2023، حين سجل الهداف المصري محمد صلاح هدفين وقتها.

كما يفتخر ليفربول بسجله المميز بمواجهة يونايتد، حيث نجح في هز شباكه في 10 من مبارياتهم الـ11 الاخيرة في جميع المسابقات.

تبدل الحال هذا الموسم، حيث سيدخل صلاح المباراة بهدف اظهار صورة مشرقة عنه بعدما تراجع مستواه في الفترة الأخيرة، بينما يُكافح الوافدان الجديدان الألماني فلوريان فيرتس والسويدي ألكسندر إيزاك لترك بصمتهما.

كما يعاني دفاع فريق المدرب الهولندي أرنه سلوت، اذ استقبل 9 أهداف في 7 مباريات في الدوري.