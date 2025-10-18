تورينو يلحق الخسارة الثانية بنابولي حامل اللقب

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- ألحق فريق تورينو الخسارة الثانية هذا الموسم بنابولي، حامل اللقب، بعد أن تغلب عليه بهدف، اليوم السبت، على أرضية الملعب الأولمبي الكبير ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

دخل فريق الجنوب الإيطالي اللقاء وسط غياب عدد كبير من لاعبيه الأساسيين، أمثال سكوت مكتوميناي، وراسموس هوجلوند، وستانيسلاف لوبوتكا، وأمير رحماني، وروميلو لوكاكو، ونيكيتا كونتيني.

ومع بداية اللقاء أظهر أصحاب الأرض خطورة حقيقية على مرمى الحارس الصربي فلادان سافيتش، قبل أن يسجل جيوفاني سيميوني، المعار من نابولي، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 32، بتسديدة بالقدم اليسرى من منتصف منطقة الجزاء.

وسجل نابولي هدف تعديل النتيجة في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع عبر الهولندي نوا لانغ، ولكن الحكم ألغاه بداعي التسلل، لينتهي اللقاء بخسارة البارتينوبي بهدف.

بهذا الانتصار رفع تورينو رصيده للنقطة الثامنة في المركز الثالث عشر، فيما تجمد رصيد نابولي عند النقطة 15 في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف روما المتصدر، والذي يستضيف إنتر ميلان لاحقاً.