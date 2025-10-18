بايرن يحسم قمة الـ "كلاسيكر" ويهدي لايبزيغ الوصافة

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- حسم بايرن ميونيخ حامل اللقب قمة الـ "كلاسيكر" امام ضيفه بوروسيا دورتموند 2-1 ضمن المرحلة السابعة من الدوري الألماني لكرة القدم السبت، معزّزا في الوقت ذاته صدارة للترتيب العام.

وبات العملاق البافاري في موقف جيد في صدارة الترتيب حيث وسّع الفارق الى خمس نقاط مع مرور سبع مراحل فقط، عن لايبزيغ الثاني، فيما تجمّد رصيد دورتموند عند 14 نقطة في المركز الرابع.

وسجّل الدوليان الإنكليزي هاري كاين (22) والفرنسي ميكايل أوليسيه (79) هدفي بايرن، فيما قلّص يوليان براندت النتيجة لدورتموند (84).

وقال كاين الذي سجّل هدفه الـ 104 مع بايرن "لقد كانت مباراة كبيرة. كان دورتموند بلا هزيمة منذ فترة، ونحن كذلك".

وأضاف "علينا الاستمرار في تحقيق الانتصارات. نقوم بذلك بشكل جيد حتى الآن".

ورفع كاين حصيلته من الأهداف على مستوى الأندية الى 400، في حين أنه سجّل هدفه الـ 19 في 11 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم مع بايرن، بما فيها 12 في البوندسليغا.

وتلقى الفريق "الأصفر والأسود" هزيمته الأولى هذا الموسم في مختلف المسابقات.

ومنذ اللحظات الأولى للمباراة، تسيّد أصحاب الأرض اللقاء حيث دنت الفرصة الأولى للدولي يوزوا كيميش عندما سدد كرة من خارج المنطقة تصدى لها الحارس السويسري غريغور كوبيل بصعوبة (3).

وتألق كوبيل مجددا بتصديه لمحاولتين أخريين من أوليسيه والكولومبي لويس دياس (12).

لكن بايرن سرعان ما خطف التقدم بعد تمريرة عرضية متقنة من كيميش تابعها كاين برأسية قوية في الشباك (22).

وتابع بايرن ضغطه بحثا عن تعزيز النتيجة لكن هذه المرة وقف القائم بالمرصاد لتسديدة أوليسيه (36).

واستهل دورتموند الشوط الثاني مهاجما، حيث مرّت رأسية فيليكس نميشا إثر ركلة حرّة نفذها النروجي يوليان رييرسون على مقربة من مرمى الحارس المخضرم مانويل نوير (49).

وهدّد فريق المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش مرمى نوير مجددا من هجمة مرتدة بعد ان تلقى السويدي دانيال سفينسون الكرة على الجهة اليسرى، قبل أن يعيد الكرة الى الغيني سيرهو غيراسي الذي سدد مباشرة فوق المرمى البافاري (58).

وأهدر دورتموند فرصة ذهبية عندما مرر رييرسون كرة عرضية لم يُحسن الفرنسي دايو أوباميكانو التعامل معها، لتصل إلى كريم أديمي في وضع مثالي للتسجيل، لكن المدافع الفرنسي صحح خطأه سريعا وتدخل في اللحظة الحاسمة ليُبعد التسديدة الموجهة نحو المرمى (62).

وعزّز بايرن تقدمه بعد أن توغل دياس على الجهة اليسرى نحو منطقة الجزاء قبل أن يمرر كرة بجانب القائم لم تجد أي مهاجم لبايرن، فوصلت الى لاعب الوسط الإنكليزي جوب بيلينغهام الذي تباطأ بشكل غريب في تشتيت الكرة، فتزحلق نحوه أوليسييه بقوة مسددا إياها في المرمى (78).

ورفض دورتموند الاستسلام في لقاء لم يسدد فيه أي تسديدة على المرمى، لكن هذه المرة منحه براندت التقدم بعد ان تلقى كرة عرضية قوية من رييرسون تابعها في المرمى (84).

وواصل الضيوف ضغطهم وواصل رييرسون تحركاته الجيدة فمرر هذه المرة لبراندت الذي أعاد الكرة الى الخلف نحو نميشا، لكن كاين تدخل بشكل حاسم لإبعاد اي خطر (89).

وأهدر دياس فرصة قتل المباراة بعد انفراده بحارس المرمى إلا أن كوبيل تصدى لمحاولته (90+3).

لايبزيغ أكبر المستفيدين

وكان لايبزيغ أكبر المستفيدين بعدما ارتقى الى الوصافة بعد فوزه على ضيفه هامبورغ 2-1.

ويدين أصحاب الأرض بفوزهم الى ثنائية النمسوي كريستوف باومغارتنر (45 و50)، ليرفع الفريق رصيده الى 16 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين عن دورتموند (14) المتراجع الى المركز الرابع.

وكان لايبزيغ تعادل أمام دورتموند في المرحلة السابقة قبل النافذة الدولية 1-1.

ومنذ خسارته الثقيلة في الجولة الافتتاحية امام العملاق البافاري 1-6، لم يخسر لايبزيغ في مبارياته الست الأخيرة (5 انتصارات وتعادل واحد)، في حين تجمّد رصيد هامبورغ عند ثماني نقاط في المركز الثاني عشر.

وتقدم شتوتغارت أيضا الى المركز الثالث بفوزه على مضيفه فولسفبورغ بثلاثية نظيفة.

سجّل الأهداف البرتغالي تياغو توماش (35) وماكسيميليان ميتلشتات (55) وأنجيلو ستيلر (80).

ورفع فريق المدرب سيباستيان هوينيس رصيده الى 15 نقطة، أما فولفسبورغ فتجمّد رصيده عند خمس نقاط في المركز الخامس عشر.

وأبقى باير ليفركوزن سجله خاليا من الهزيمة في مبارياته الثماني الأخيرة في كافة المسابقات بفوزه على مضيفه ماينتس 4-3.

وسجّل الإسباني أليخاندرو غريمالدو (11 من ركلة جزاء و45+3) والكاميروني كريستيان كوفاني (24) والفرنسي مارتن تيرييه (87) أهداف ليفركوزن، فيما سجّل لماينتس الكوري الجنوبي جاي-سانغ لي (34) ونديم أميري (71 من ركلة جزاء) وأرميندو سيب المُعار من بايرن (90).

وعزّز ليفركوزن رصيده الى 14 نقطة في المركز الخامس، أما ماينتس فبقي ضمن منطقة الخطر في المركز السادس عشر بأربع نقاط.

وأنقذ اللبناني الأصل سعيد الملا فريقه كولن من الخسارة بتسجيله هدف التعادل أمام ضيفه أوغسبورغ 1-1.

وبعدما افتتح السويسري فابيان ريدر التقدم لأوغسبورغ، عادل الملا لأصحاب الأرض (76).

وبات كولن يملك في رصيده 11 نقطة في المركز السادس، مقابل 7 لأغسبورغ في المركز الثالث عشر.

وتعادل فيردر بريمن مع هايدنهايم 2-2.

رفع بريمن رصيده الى ثماني نقاط في المركز الحادي عشر، فيما بقي هايدنهايم في المركز السابع عشر بأربع نقاط.