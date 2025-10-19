نيجيرفان بارزاني: الشباب هم مستقبل الحزب الديمقراطي الكوردستاني وقوته الجديدة

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- بحضور نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، نيجيرفان بارزاني، أُقيم في أربيل اليوم الأحد، كرنفالٌ لدعم قائمة الحزب الديمقراطي الكوردستاني رقم (275) في الانتخابات البرلمانية العراقية بدورتها السادسة.

وفي مستهل كلمته خلال الكرنفال، قال نيجيرفان بارزاني: "أنا سعيد جداً اليوم بلقائي بكم، أنتم أعضاء المنظمات والنقابات والحزبية الذين تؤدون دوراً مهماً في مجتمعنا بلا شك".

وأضاف: "أنتم تؤدون دوراً كبيراً، سواء في الانتخابات أو داخل الحزب. إن إخلاصكم واستعدادكم البارز مصدر فخر وسعادة لنا جميعاً".

وأشار نيجيرفان بارزاني قائلاً: "منظمات الطلبة والشباب والنساء تمثل مدارس لكثير من قادة كوردستان اليوم. أنتم، بإخلاصكم وانتمائكم الحزبي وخدمتكم للشعب والوطن، تسيرون في الطريق الصحيح، وبكل يقين سيكون مستقبلكم زاهراً، كما أن مستقبل الحزب مزدهر بفضل إخلاصكم ودعمكم".

وأكد نيجيرفان بارزاني أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني يرى مستقبله في هؤلاء الشباب الذين يمثلون الديناميكية الأساسية لأي حزب، ولذلك فإن الحزب يتطلع إلى أن يخوض الانتخابات والمراحل المقبلة بعزيمة أقوى من أي وقت مضى، ليزرع الفخر في قلوب أنصاره، ويجدد الأمل في نفوسهم، ويخيب آمال خصومه.

واختتم بالقول: "لقد بدأتُ أنا أيضاً من منظمة الطلبة والشباب ووصلت إلى هنا، وأنا واثق أنكم ستصبحون أكثر قوة. أنتم القوة الخاصة والجديدة للحزب، ولهذا فإن قائمة الحزب الديمقراطي الكوردستاني رقم (275) ستكون هذه المرة بفضل قوتكم ومساندتكم قائمة المليون صوت".

وفي يوم الأحد 12 أكتوبر 2025، انطلقت الحملة الانتخابية للحزب الديمقراطي الكوردستاني لانتخابات مجلس النواب العراقي في دورته السادسة، بحضور الرئيس بارزاني ونائبيه، نيجيرفان بارزاني ومسرور بارزاني.

ويخوض الحزب الديمقراطي الكوردستاني الانتخابات البرلمانية العراقية بالقائمة رقم (275)، واضعاً نصب عينيه أن يكون الحزب الأول في العراق وكوردستان، لضمان تمثيلٍ أقوى لشعب الإقليم والدفاع عن حقوقه الدستورية.

وانطلقت الحملات الدعائية الخاصة بانتخابات الدورة السادسة لمجلس النواب العراقي في الثالث من تشرين الأول/أكتوبر 2025، وتستمر حتى الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.